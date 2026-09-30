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Niente da fare: esattamente come era previsto dai modelli, le perturbazioni atlantiche non riescono proprio a erodere il muro anticiclonico presente sul nostro Paese. Per la verità, la depressione d’Islanda è comunque attiva e le correnti umide associate a diverse perturbazioni potrebbero determinare un forte incremento delle precipitazioni su Francia e Inghilterra. Questo vuol dire che, veramente a due passi da noi, la pioggia ci sarebbe, ma è proprio il promontorio africano che non riesce a essere scalfito, per una manciata di chilometri.

Piccolo cambiamento

Lo scenario atmosferico è comunque cambiato rispetto a quello che veniva delineato circa una settimana fa. In particolare, il muro anticiclonico non è così estremo come paventato, ma la sua posizione è fortemente sfavorevole per quanto riguarda le precipitazioni diffuse sul nostro territorio. Le uniche aree con un po’ di pioggia sono le Alpi occidentali, le sole che sentiranno un pelino di flusso umido in arrivo nei prossimi giorni. Ma poi, già sulla Valle Padana e a maggior ragione sul resto d’Italia, la pressione in quota è decisamente troppo alta e il fronte va a schiantarsi contro una muratura pressoché invalicabile.

Occasione persa

Se fossimo in un periodo in cui piove tanto, non sarebbe certo un dramma. Ma siamo in una fase decisamente siccitosa, l’autunno è partito solo sulla carta e non ci sono le condizioni per uno spiccato cambio di rotta. Ed è un problema. Questo perché altri impulsi perturbati potrebbero tentare di avvicinarsi al Mediterraneo nel corso della prima decade di Ottobre, ma l’anticiclone continua a essere decisamente troppo forte. Ne consegue che non ci sono elevate probabilità di avere delle piogge. Anzi, sole e mitezza saranno i protagonisti almeno fino al 6-7 Ottobre.

Perché le piogge vengono sempre rimandate

Concludiamo facendo un discorso tecnico. Sappiamo che i nostri lettori più attenti ci chiederanno come mai le precipitazioni vengono sempre posticipate. La colpa non è dei modelli: quelli funzionano benissimo. Il problema è che sono tarati su un tipo di meteo che permette l’avanzata di una perturbazione a scapito di un anticiclone. Ma se quest’ultimo è costantemente più forte di quanto dovremmo attenderci in questo periodo, è chiaro che l’arrivo delle piogge viene molto ostacolato nello spazio e nel tempo. Per adesso non andiamo oltre: se vi proponessimo delle tendenze a 15 giorni, bisognerebbe aspettare conferme nelle prossime giornate, anche perché spesso e volentieri, in questo periodo, gli scenari a dieci giorni sono stati puntualmente disattesi.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE