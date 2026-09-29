Seguici su Google

Una data che scandiva il lavoro nei campi

Ai tempi d’oggi, questa tradizione ha perso il senso. Qui non è tornatata l’estate, ma siamo nella prosecuzione di una stagione estiva più spenta, che segna comunque temperature anche di 30°C nella Penisola e Isole Maggiori. Il 29 settembre la Chiesa celebra San Michele Arcangelo. Da secoli, attorno a questa data, la cultura popolare colloca la cosiddetta Estate di San Michele: una manciata di giorni di bel tempo, soleggiati e relativamente caldi, quando l’autunno astronomico è già cominciato. Non è una classificazione meteorologica ufficiale, è un modo di dire nato dall’osservazione.

Nell’Italia rurale San Michele era uno spartiacque del calendario agricolo, segnava la fine della stagione estiva, il rientro delle greggi dagli alpeggi e l’avvio dei lavori autunnali. In alcune aree del Nord Italia “fare San Michele” significava persino traslocare, perché scadevano i contratti agrari. Una settimana asciutta, in quel momento, valeva oro: permetteva di chiudere vendemmia e raccolti prima delle piogge. Per altro, segnalo che in non pochi centri urbani, la tradizione vuole che vi sia la festa dedicata al Santo.

Una tradizione diffusa in tutta Europa

Il detto attraversa l’Europa con nomi diversi. In Spagna si parla di Veranillo de San Miguel, la piccola estate di San Michele. In Belgio e nei Paesi Bassi esiste il Sint-Michielszomer, in Irlanda e nel Regno Unito la St Michael’s Summer. Nei Paesi germanofoni c’è l’Altweibersommer, affine nel significato anche se nome e date non coincidono esattamente. Da noi, però, è molto più nota l’Estate di San Martino, legata all’11 novembre.

Cosa succede davvero nell’atmosfera

Dietro il proverbio c’è un meccanismo preciso: tra fine settembre e inizio ottobre la circolazione atmosferica si riorganizza (diciamo ormai ci prova). Le correnti occidentali si rinforzano, ma non di rado un anticiclone si distende sull’Europa centro-meridionale e blocca le perturbazioni atlantiche. L’anticiclone è un’area di alta pressione in cui l’aria scende verso il suolo e ostacola la formazione delle nubi. Il risultato sono cieli sereni, venti deboli e pomeriggi tiepidi: la sosta che tanti aspettavano dopo il maltempo, specie della seconda metà di settembre.

Il caldo, tuttavia, è diverso da quello di luglio: il Sole è più basso nell’orizzonte, le notti sono più lunghe e il suolo si raffredda rapidamente dopo il tramonto. Ecco perché queste fasi mostrano forti escursioni termiche: minime fresche, spesso nebbie mattutine nelle pianure e nelle valli, massime gradevoli nelle ore centrali.

Il caso di quest’anno

Il 2026 ne offre un esempio concreto. L’anticiclone subtropicale accompagna la fine di settembre con temperature di 4-5°C e oltre sopra la media. L’alta pressione ha rinviato le piogge riportando caldo estivo fuori tempo massimo, con punte vicine ai 30°C. I modelli matematici indicano piogge abbondanti per ottobre, ma sarà tutto da confermare, con cenni di cambiamento, forse dal 6 ottobre, in attese di quando potrebbe arrivare il vero cambiamento.

Una curiosità, non una regola

L’Estate di San Michele non è un appuntamento fisso. In alcuni anni la fine di settembre porta sole e tepore, in altri piogge e primi freddi. I detti popolari registrano una tendenza osservata più volte, ma il clima non segue il calendario dei santi. Si parla di singolarità climatiche, ricorrenze statistiche deboli che la meteorologia moderna considera con prudenza. Per prevedere il tempo servono dati e modelli matematici, non il calendario.

Credit