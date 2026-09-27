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Un robusto anticiclone subtropicale si appresta ad inaugurare il meteo della nuova settimana. I tentativi d’ingresso dell’autunno non vanno ancora a buon fine, nonostante il calo termico dei giorni passati. Quella che manca per il momento è la classica tempesta equinoziale che di norma fa decollare la stagione delle piogge. L’anticiclone non solo tiene lontane le perturbazioni, ma riporta il caldo estivo fuori tempo massimo. Di botto è come se ci ritrovassimo di circa un mese indietro, con la colonnina di mercurio che in più casi raggiungerà punte di 30 gradi e superiori. Una vera e propria coda d’estate interesserà tutta Italia.

Nel giro di pochi giorni stiamo quindi passando dunque da un contesto fresco, tipico di inizio Autunno, a uno nuovamente estivo, favorito dall’insediamento dell’anticiclone subtropicale. L’influenza dell’anticiclone durerà incontrastata sull’Italia almeno fino alla metà della nuova settimana e probabilmente anche oltre, favorendo giornate caratterizzate da temperature sopra la media.

Il caldo si avvertirà soprattutto in pieno giorno. La rimonta dell’anticiclone si avvarrà di una spinta decisa di masse d’aria calde di matrice subtropicale. Si tratterà di un anticiclone ben strutturato, anche perché, nella sua elevazione verso nord, andrà ad unirsi all’alta pressione continentale presente tra l’Europa Nord-Orientale e la Russia. Ci attende un bel ribaltone, dopo il recente raffreddamento e la sferzata di piogge e temporali su parte del Centro-Sud.

Anticiclone pronto a reggere per gran parte della prossima settimana, poi l’autunno ci proverà

La rimonta anticiclonica si annuncia duratura con settembre che terminerà con queste temperature anomale, ben sopra media. La colonnina di mercurio punterà attorno ai 27-28 gradi sulle pianure del Nord, qualcosa in più sulle regioni del versante tirrenico dove localmente si potranno sfiorare i 30 gradi. In Sardegna sono attesi picchi anche superiori. Naturalmente il caldo non sarà come quello opprimente di agosto, ma in pieno giorno sarà necessario alleggerirsi con un abbigliamento più estivo dato anche il diffuso soleggiamento.

Questo esteso anticiclone creerà una barriera invalicabile per le perturbazioni e non solo sull’Italia. Il promontorio anticiclonico sarà però stretto ai lati da due saccature, la prima ad ovest che riuscirà ad avanzare verso Francia e Spagna, mentre la seconda resterà collocata tra Mar Nero e Turchia. L’Italia godrà della protezione anticiclonica, anche se non mancherà qualche disturbo dettato da queste due circolazioni. Infiltrazioni fresche orientali lambiranno l’estremo Sud e la Sicilia, con qualche sporadico fenomeno e temperature più basse rispetto al resto d’Italia. Spifferi d’aria umida atlantica potrebbero portare qualche pioggia al Nord-Ovest entro l’inizio di ottobre.

Non si tratterà però di nulla di eclatante. Il blocco anticiclonico terrà quindi a lungo lontane le vere piogge, visto che non cederà facilmente. Solo dal 3-4 ottobre il graduale indebolimento dell’anticiclone potrebbe spianare la strada ai flussi perturbati perlomeno sulle regioni più occidentali dell’Italia. Non è escluso l’arrivo di una perturbazione, che potrebbe preparare il terreno per una svolta meteo più decisa.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.