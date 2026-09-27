Seguici su Google

L’Italia si prepara a vivere una fase meteorologica decisamente mite, con un sensibile aumento delle temperature atteso nei prossimi giorni su gran parte del territorio nazionale. A determinare questo scenario sarà la presenza di un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale, destinato a favorire condizioni atmosferiche più stabili e soprattutto un marcato rialzo termico. Dopo un primo aumento già avvertito al Nord con l’avvio del fine settimana, il caldo tenderà a intensificarsi ulteriormente tra lunedì 28 e martedì 29 settembre, quando i termometri potrebbero raggiungere valori anche di 4-6°C superiori alle medie climatologiche del periodo.

Si tratterà quindi di una parentesi dal sapore ancora pienamente estivo, nonostante il calendario sia ormai entrato nella parte conclusiva di settembre. L’afflusso di masse d’aria più miti favorirà infatti temperature piuttosto elevate nelle ore centrali della giornata, soprattutto nelle aree maggiormente esposte all’influenza dell’anticiclone. Non sarà necessariamente un caldo uniforme su tutta la penisola, ma in diverse zone si potranno toccare valori che normalmente risultano meno frequenti in questa fase della stagione.

La giornata di domenica 27 settembre rappresenterà già un primo assaggio di questa evoluzione, con condizioni termiche abbastanza miti su numerose regioni. Il vero apice, però, è atteso tra lunedì e martedì, quando l’espansione dell’alta pressione permetterà alle temperature di salire ancora. Sarà soprattutto il Centro-Nord, insieme alla Sardegna, a sperimentare gli aumenti più evidenti, mentre anche il Mezzogiorno sarà interessato da una fase relativamente calda.

Punte fino a 30-31°C tra Centro-Nord e Sardegna

Le temperature più elevate si concentreranno soprattutto al Nord, al Centro e sulla Sardegna. In diverse località settentrionali le massime potranno raggiungere o avvicinarsi ai 26-27°C, regalando giornate particolarmente gradevoli per la fine di settembre. Tra le città maggiormente interessate dal rialzo termico figurano Torino, Milano e Bologna, dove i termometri potrebbero portarsi su valori prossimi ai 27°C.

Un discorso particolare riguarda le zone vallive alpine, dove le condizioni atmosferiche potranno favorire punte ancora più alte. Localmente, infatti, non sono esclusi picchi prossimi ai 28°C, soprattutto nelle aree maggiormente riparate e caratterizzate da un buon soleggiamento. Il quadro sarà dunque quello di un caldo tutt’altro che trascurabile, anche se concentrato principalmente nelle ore diurne.

Al Centro l’aumento termico potrebbe risultare ancora più evidente. Roma e Firenze potranno raggiungere valori prossimi ai 29°C, mentre in altre località del settore centrale si potranno osservare temperature altrettanto sostenute. La Sardegna rappresenterà però uno dei principali punti di riferimento per il caldo di questa fase: soprattutto sui settori occidentali dell’isola, infatti, i termometri potranno localmente toccare i 30-31°C.

Anche le regioni meridionali saranno coinvolte dalla fase mite e calda, sebbene con caratteristiche generalmente meno marcate rispetto ad alcune aree del Centro-Nord e della Sardegna. L’elemento comune sarà comunque rappresentato da temperature superiori a quelle che ci si aspetterebbe normalmente a fine settembre.

Caldo diurno, ma notti più fresche: poi potrebbe cambiare tutto

Nonostante le massime possano risultare piuttosto elevate, soprattutto durante le ore centrali della giornata, non bisogna dimenticare che siamo ormai alla fine di settembre. Le notti e le prime ore del mattino continueranno infatti a risentire maggiormente della stagione autunnale, favorendo temperature sensibilmente più basse rispetto a quelle registrate nel pomeriggio.

Proprio questa differenza tra minime e massime darà origine alle classiche escursioni termiche tipiche delle fasi di transizione stagionale. Sarà quindi possibile passare da mattinate relativamente fresche a pomeriggi quasi estivi nel giro di poche ore: un fenomeno particolarmente evidente nelle aree interne, nelle vallate e nelle zone lontane dall’influenza mitigatrice del mare.

La fase calda, tuttavia, potrebbe non essere destinata a durare a lungo. I primi segnali di cambiamento atmosferico potrebbero emergere dopo la metà della settimana, con particolare attenzione all’evoluzione attesa tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre. Al momento si tratta ancora di una tendenza che dovrà essere confermata dai prossimi aggiornamenti, ma potrebbe rappresentare l’inizio di un graduale ritorno verso condizioni più coerenti con il periodo autunnale.

Per il momento, dunque, l’Italia si prepara a vivere alcuni giorni caratterizzati da temperature insolitamente elevate, con punte localmente prossime ai 30-31°C. Un ultimo assaggio d’estate che potrebbe accompagnare l’avvio della nuova settimana, prima che l’atmosfera inizi progressivamente a cambiare volto.