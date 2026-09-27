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Al di là che un po’ di alta pressione si possa considerare normale le condizioni meteo climatiche che stanno per coinvolgere le nostre regioni debbono farci riflettere seriamente

Se si arrivasse da un periodo dominato dalle perturbazioni atlantiche o comunque dalle piogge allora un po’ di bel tempo farebbe sicuramente piacere, peccato che arriviamo da un mese di settembre segnato perlopiù dalla presenza dell’anticiclone africano, quindi dalle solite anomalie termiche e dalle solite belle calde giornate di sole.

Sì, c’è stato il recente peggioramento che in qualche modo ci ha ricordato che l’autunno è ormai iniziato, però diciamolo chiaramente: troppo poco per poter parlare di svolta stagionale.

La svolta stagionale è ben altro, la svolta stagionale arriverà nel momento in cui l’anticiclone africano non sarà più in grado di riprendersi dai colpi atlantici. In questo momento non possiamo affermarlo, viste considerato che i modelli previsionali concordano nel proporci una nuova fase consistente anticiclonica nel corso della prima settimana di ottobre.

Ancora una volta ci sentirete parlare di temperature superiori alle medie stagionali perché ovviamente non potremo fare altrimenti. Ancora una volta ci sentirete parlare di temperature estive perché il clima sarà quello, a tutti gli effetti. Sarà un bene per il turismo tardivo, questo sicuramente, ma in virtù delle anomalie termiche pregresse siamo un po’ preoccupati…

Fintantoché non verranno smaltite le conseguenti anomalie termiche dei nostri mari ogni ondata di maltempo potrebbe provocare fenomeni particolarmente violenti. In tal senso occhio al Sud Italia dove i rimasugli del vortice freddo sull’Europa orientale potrebbe causare frequenti temporali.

Per questo motivo dobbiamo sperare che la svolta arrivi il più in fretta possibile e soprattutto che si tratti di una svolta graduale, senza i soliti eccessi o se preferite senza le solite pesanti anomalie meteo.