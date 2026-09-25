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Un raid instabile di matrice settentrionale si sta compiendo in queste ore sulle regioni del Sud, con rovesci e temporali su diverse aree, localmente anche di forte intensità su alcuni settori del basso Tirreno. Qui sono attese altre piogge nel corso della giornata, soprattutto sui tratti di mare aperto, sulla Calabria e localmente sulla Sicilia centro-settentrionale e orientale. Rovesci e temporali si sono verificati nella notte anche sul medio Adriatico, ma qui il tempo è già rapidamente migliorato con ampio soleggiamento e schiarite via via più estese anche tra il centro-nord della Puglia e il nord della Campania. Sole e bel tempo sul resto dell’Italia, praticamente per nulla interessato dall’azione instabile settentrionale.

Dopo l’instabilità ancora serale e localmente notturna sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia settentrionale e orientale, il tempo migliorerà definitivamente entro domani anche all’estremo Sud, con la prospettiva di un fine settimana, l’ultimo di Settembre, ampiamente soleggiato su tutto il Paese. Da evidenziare, però, tra oggi e domani, una circolazione decisamente più freddina, peraltro anch’essa annunciata, sul medio e basso Adriatico e sulle regioni meridionali, all’insegna di venti settentrionali spesso sostenuti e di un apprezzabile calo termico già in atto, ma che si farà più sostanzioso nelle prossime ore e fino a domattina, ancora persistente al Sud per Domenica 27, specie tra sera, notte e primo mattino.

Fine Settembre con alta pressione, a inizio Ottobre più nubi

Le prospettive per gli ultimi 3/4 giorni di Settembre si confermano all’insegna di un aumento generalizzato della pressione da ovest e da sud verso il Mediterraneo centrale e su tutta l’Italia, con belle giornate soleggiate e un clima mite e piacevole, specie di giorno, grazie a un aumento della temperatura un po’ ovunque. Ma quali sono le ultime novità sul tempo con l’arrivo di Ottobre?

Progressivamente la circolazione è destinata a cambiare di nuovo e, verosimilmente, almeno stando agli ultimissimi forecast, anche in senso più spiccatamente autunnale e piovoso. Magari non da subito: i primi due giorni del nuovo mese potrebbero già vedere correnti più umide occidentali, con più nubi in via generale, ma ancora con scarse piogge, irregolari e localizzate, più probabili sui settori tirrenici da nord a sud, sulle Alpi e sulle Isole Maggiori; tempo ancora mediamente asciutto sul resto del Paese.

Dal 3/4 Ottobre possibile svolta autunnale con piogge diffuse

Sarebbe, però ,dal 3/4 Ottobre e ancor più nel corso della prima decade del nuovo mese, che inizierebbero a esserci i presupposti per azioni instabili oceaniche decisamente più organizzate e anche più serie. L’ultimo aggiornamento sul lungo termine del modello europeo ECMWF propone scenari da autunno spiccato a cominciare dal primo weekend di Ottobre, fase 3/4, e poi per la settimana successiva.

Da quei giorni in avanti, come mostra anche l’immagine di copertina con l’elaborazione barica su dati ECMWF, dall’Atlantico potrebbe farsi strada una saccatura autunnale ben strutturata, con centro depressionario sulla Francia e sull’Europa centrale e con anse cicloniche ben affondanti verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Una configurazione del genere sarebbe foriera di fronti perturbati piuttosto continui e corposi in direzione del nostro Paese, dove arriverebbero piogge e temporali diffusi e anche estesi. Sarebbe, quello proposto stamattina dal modello europeo, uno degli scenari possibili, ma tutto il quadro Ensemble del medesimo modello depone per un contesto barico in assetto decisamente autunnale e abbastanza perturbato per l’Italia, a partire soprattutto dal 4/5 Ottobre.

Le prospettive termiche, rispetto a questa tendenza barica, sarebbero per un nuovo generale calo delle temperature, nei giorni precedenti in temporaneo aumento e anche un po’ sopra media; magari non si tratterebbe di una flessione particolarmente significativa, poiché l’estrazione della massa d’aria, per quanto instabile, sarebbe oceanica e, dunque, non proprio fredda, ma certamente i valori potrebbero tornare ad allinearsi alle medie tipiche del periodo. Ulteriori dettagli sulla tendenza del tempo con l’avvento di Ottobre nelle nostre quotidiane rubriche sul medio-lungo periodo. Su elaborazione dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio-Lungo Raggio (ECMWF).