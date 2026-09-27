Seguici su Google

Al 27 Settembre 2026 il bacino atlantico è ancora senza un solo uragano. È un dato reale e storicamente raro.

Finora la stagione ha prodotto 7 tempeste tropicali (Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay e Gonzalo) e zero uragani. Nessuna ha raggiunto i 119 km/h di vento sostenuto necessari per quella classificazione. Fay ci è andata vicinissima, con venti intorno ai 112 km/h, prima di indebolirsi. L’energia ciclonica accumulata (ACE, Accumulated Cyclone Energy) si attesta intorno a 9, circa il 90% sotto la media 1991-2020 per questo periodo.

Perché è così raro

In un anno medio il primo uragano atlantico si forma intorno all’ 11 Agosto .

. Entro fine Settembre se ne conterebbero già circa 4-5.

se ne conterebbero già circa 4-5. Arrivare al 21 Settembre senza nessun uragano non succedeva dal 1914. Nella serie storica dal 1851, solo due stagioni intere (1907 e 1914) si sono chiuse a zero uragani; entrambe appartengono all’era pre-satellitare, quindi qualche sistema lontano dalle rotte navali potrebbe essere sfuggito.

Settembre è il picco climatologico della stagione. Un Settembre atlantico senza uragani si è verificato poche volte anche dopo la Seconda guerra mondiale (1962 e 1994), e in entrambi i casi la stagione ha poi prodotto uragani tardivi.

Il ruolo di El Niño

Il motore principale è un El Niño molto forte, in alcuni contesti descritto come potenzialmente da record. Il fenomeno riscalda il Pacifico equatoriale e riorganizza la circolazione atmosferica: sopra l’Atlantico e i Caraibi i venti in quota si rafforzano rispetto a quelli in superficie. Questo wind shear verticale inclina e spezza le colonne temporalesche prima che un ciclone riesca a organizzarsi e intensificarsi. A ciò si aggiungono aria secca e, a tratti, polvere sahariana.

Ragionavo, se l’Atlantico che è vicino a noi è influenzato da El Niño, ed è causa dell’assenza di uragano, non potrebbe, sempre in modo indiretto già aver alterato il meteo di settembre in Italia?

Nel Pacifico orientale e centrale, invece, lo stesso El Niño ha favorito un’attività ciclonica sopra la media.

La stagione non è finita

La stagione dura fino al 30 Novembre. Ottobre e Novembre possono ancora generare sistemi tropicali, soprattutto nel Golfo del Messico o nei Caraibi occidentali, dove lo shear risulta a volte un po’ più debole. Molti previsori ritengono improbabile un uragano “classico” originato nella Main Development Region al largo dell’Africa, ma non è escluso un sistema tardivo. Se la stagione si chiudesse a zero uragani, sarebbe solo la terza nella storia documentata.

In sintesi, il quadro è netto: El Niño e lo shear elevato stanno mantenendo l’Atlantico eccezionalmente tranquillo, ma Ottobre e Novembre restano mesi da osservare con attenzione.

Credit