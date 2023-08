Il tranquillo scenario del Piemonte è stato improvvisamente sconvolto quando forti temporali hanno scatenato un devastante nubifragio a Bardonecchia, causando esondazioni, frane e danni ingenti. Mentre i residenti e i turisti cercavano riparo, la natura ha dimostrato la sua forza in tutta la sua potenza. Scopriamo insieme cosa è accaduto nella serata del 13 agosto 2023.

Panoramica dell’incidente

Una colata di fango e detriti ha colpito l’abitato di Bardonecchia (Torino), in Alta Valle di Susa, dopo un nubifragio improvviso. L’acqua e il fango hanno sommerso le vie centrali della città, portando scompiglio e paura tra gli abitanti. Il Rio Merdovine, uno dei principali corsi d’acqua della zona, è esondato, causando danni e pericoli.

L’impatto in città

Le ruspe e i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare le strade invase da acqua e fango. Nella città piemontese era in corso la festa di San Ippolito, rendendo la situazione ancora più caotica. Inoltre, è stata registrata una pericolosa fuga di gas vicino alla stazione, che ha richiesto ulteriori interventi di sicurezza.

La causa dell’esondazione

Una frana dall’alta montagna durante un fortissimo temporale ha provocato l’improvvisa esondazione del torrente che attraversa Bardonecchia. Questa massa di fango, rocce e detriti ha fatto aumentare repentinamente la portata del corso d’acqua, nonostante in città non piovesse. Questo fenomeno è conosciuto come “debris flow”.

Danneggiamenti e precauzioni

Molti ponti potrebbero aver subito danni a causa della furia della piena, ma ulteriori verifiche saranno effettuate solo dopo l’intervento dei tecnici. Alcuni edifici, come un albergo e la sede della Polizia di Stato, sono stati colpiti dall’ondata di fango.

Il meteo e le sue implicazioni

Il meteo in Piemonte, in particolare a Bardonecchia, ha mostrato la sua faccia più feroce con questi temporali. La protezione civile e i vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per garantire la sicurezza e assistere chi ne aveva bisogno. Molti residenti e turisti sono stati costretti a fuggire, cercando rifugio lontano dalle zone inondabili.

La natura, con le sue manifestazioni a volte imprevedibili, ci ricorda quanto sia fondamentale essere preparati e informati, specialmente quando si tratta di fenomeni meteo estremi.