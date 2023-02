HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Un terremoto di magnitudo 7,9 ha scosso la Turchia alle ore 02:17 italiane. Si tratta di una scossa sismica devastante, gli edifici sono collassati, si sono aperte voragini. L’area maggiormente interessata dalla scossa ha una popolazione di oltre 15 milioni di abitanti.

Il bilancio delle vittime sale di minuto in minuto, e le ultime notizie parlano di alcune centinaia. Il terremoto è stato avvertito in tutto il Medio Oriente. Almeno 42 persone sono state uccise in varie città della Siria, secondo i media statali.

Anche le scosse di assestamento del terremoto sono state distintamente avvertite in diversi paesi, tra cui Cipro, Grecia, Giordania, Libano, Siria, Iraq e Georgia.

Sui social media sono emersi diversi video che mostrano edifici che crollano, lampadari di moschee penzolanti e supermercati distrutti.

Un video del terremoto di Diyarbakir in Turchia mostra il crollo di un edificio dopo il terremoto. Il video di otto seconde catture il momento in cui l’edificio è stato ridotto a un mucchio di cemento e polvere in mezzo a un rombo rombante.

Il terremoto di oggi è il più potente mai registrato in Turchia dal 17 agosto 1999. Tale sisma uccise almeno 17.000 persone, di cui 1.000 a Istanbul.