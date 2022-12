Nei prossimi giorni un’ondata di gelo notevolissima, peraltro già in atto, investirà le regioni del Nord America. Si raggiungeranno temperature estremamente basse con tempeste di neve. Sarà una condizione meteo estrema, tra quelle più temute, con una situazione di emergenza metereologica a causa delle bassissime temperature con tempeste di vento a neve fin sino i paesi del sud, anche nel Golfo del Messico ad eccezione della Florida.

Nei prossimi giorni, il Vortice Polare tenderà a spingere masse d’aria fredda dalla Siberia verso le regioni polari fin sino il Nord America. Aria fredda siberiana sta affluendo anche in Giappone, dove nel mare tra il continente e l’arcipelago giapponese si formano intense perturbazioni che si sovraccaricano di umidità sul mare caldo, generando nevicate intensissime proprio sul Giappone.

In Europa avremo una situazione meteo che vedrà un’attenuazione del gelo che sta interessando la Francia, la Germania Europa centrale e le Isole Britanniche, con la temperatura che è sotto la media anche in Scandinavia. Molte aree dell’Europa occidentale sono coperte di neve, anche laddove le precipitazioni nevose degli ultimi anni erano divenute poco frequenti.

In Italia avremo l’influenza dell’alta pressione che riscalderà praticamente tutta Europa. Ma l’evoluzione meteo in Europa dopo il settimo giorno di previsione appare molto incerta, in quanto si potrebbero manifestare gli effetti di irruzioni d’aria fredda di origine polare o artica. Peraltro, qualche perturbazione potrebbe transitare anche sull’Italia e allora ci sarebbero occasioni per neve in pianura soprattutto nel Nord Italia. Ma come detto su questo vedremo passo, passo, l’evoluzione della circolazione atmosferica.

Osservando invece i modelli matematici stagionali cogliamo un segnale che non raramente si mostra dopo che gli Stati Uniti d’America il Canada sono bersagliati da potentissime ondate di gelo. Infatti, se da una parte verso fine mese il Vortice Polare tenderebbe a compattarsi, a gennaio rischia di nuovo di spostare la sua influenza verso l’Europa, dove si potrebbero verificare condizioni ideali per ondate di gelo e neve.

Il rischio che venga coinvolta anche l’Italia è concreto, non è però certo. Infatti, quello che potrebbe avvenire è che l’asse di un’ansa del Vortice Polare si estenda proprio sul continente europeo, favorendo quindi l’intrusione di aria molto fredda, mentre nel frattempo si andrebbe a consolidare il grande gelo su tutta la Siberia, spostandosi oltre monti Urali, verso la Russia europea, dove la temperatura è prevista in sensibile diminuzione. Sempre per gennaio osserviamo un forte abbassamento della temperatura sulle regioni polari.

Sono comunque proiezioni complesse, che potrebbero cambiare, è sempre derivanti dai modelli matematici di previsione a lunghissimo termine. Ma a questo punto è bene ricordare che la stagione invernale 2022-23 appare piuttosto differente rispetto alle precedenti, e anche l’avvento dell’anticiclone europeo per i prossimi giorni non sembra molto convincente nella durata. Anche se il timore che possa persistere con una condizione di blocco è sempre dietro l’angolo come abbiamo visto in altri e tanti inverni degli ultimi anni.

Però, a differenza del decennio che è trascorso, quest’anno appaiono presenti incisive varie complicazioni che sfavorirebbero una permanenza anticiclonica con caldo anomalo in Europa. Ma il meteo estremo è ormai una costante. Sulla durata della presenza anticiclonica, le proiezioni che vanno sino mese mezzo di validità vedono precipitazioni sopra la media in quasi tutta Italia, e quindi abbondanti nevicate sulle Alpi del versante italiano, mentre meno neve rispetto a media al Nord dell’arco alpino.

Tutto ciò mentre si andrebbe a consolidare il freddo anche in Italia, con una diminuzione della temperatura anche al Centro e Sud del nostro paese, dove a gennaio a questo punto giungerà l’inverno.

Insomma, tra mille piroette la stagione invernale, con le sue caratteristiche condizioni meteo influenzate delle fluttuazioni climatiche potrebbe presentarsi su tutta Italia, con l’auspicio poi che la successiva stagione, ovvero con la primaverile possa iniziare con condizioni favorevoli alla normalità meteo climatica.