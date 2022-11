Le alte pressioni invernali preoccupano perché negli ultimi anni, ma meno frequentemente succedeva anche in passato, queste hanno per lungo tempo interrotto il clima tipico della stagione, riducendo soprattutto le precipitazioni.

In questo periodo lo sguardo è sovente verso il periodo di freddo eventualmente accompagnato da neve alle basse quote. Al momento è però precoce auspicare la neve fin in pianura, ciò succede molto saltuariamente in Italia. Peraltro, quest’anno la stagione autunnale parecchio tardiva. Per ora ci serve tanta pioggia, per altro diffusa.

Però, l’anticiclone delle Azzorre, una figura semipermanente in Oceano Atlantico centrale, noto anche come anticiclone delle Azzorre e delle Bahamas, assume una determinante importanza nel semestre freddo, in quanto ritirandosi in Atlantico favorisce l’ingresso delle perturbazioni atmosferiche, associate anche a profonde aree di bassa pressione, in Europa, e ovviamente in Italia, favorendo una stagione di abbondanti precipitazioni.

Le alte pressioni, come tutte le figure bariche, hanno una loro vitalità, ovvero sono dinamiche ad eccezione di quelle situazioni di blocco che, ahimè, abbiamo visto parecchie volte. Ma questa volta sembrerebbe, per ora, che quel tunnel infinito di staticità sia sospeso, e da tutte le parti la circolazione atmosferica appare dinamica, peraltro anche le ultime proiezioni per la prima decade di dicembre mostrano la prosecuzione della dinamicità.

Nel frattempo, prende forza un altro anticiclone, quello siberiano che sovente si espande alla Russia europea, ma influenza anche diversi altri Paesi dell’Europa orientale e settentrionale.

Gli anticicloni hanno un ruolo determinante per modellare il meteo invernale in Europa ed in Italia, pertanto se non in condizioni di blocco, e quindi di staticità, non c’è niente di cui aver timore per il futuro. Per ora l’evoluzione meteo per circa due settimane sarà autunnale, con un probabile ingresso verso i primi baluardi della stagione invernale.