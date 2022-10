Le prospettive tracciate dal Centro Meteo Europeo seguono quelle stagionali che avevamo visto qualche mese fa, ma che comunque saranno da confermare. Stavolta però parliamo di proiezioni che hanno una validità a più breve termine, e che quindi potrebbero avere una maggiore affidabilità rispetto le previsioni stagionali.

Prima settimana di previsione

L’anomalia delle temperature sopra la media si dovrebbe espandere a tutta l’Europa.

Seconda settimana

Nella seconda settimana di previsione anche l’Italia si troverà, come gran parte dell’Europa, con valori di temperatura decisamente superiore alla media. Come è possibile osservare dalla cartina, il picco massimo di temperatura anomala si dovrebbe avere in Scandinavia. Da notare il freddo maggiore rispetto alla media in Siberia, in quella parte però più occidentale appena est dei monti Urali.

Terza settimana

La terza settimana di previsione che va dal 14 novembre sino al 21, vediamo che l’Italia si dovrebbe trovare con anomalie della temperatura in positivo. Per dirla in breve ci dovrebbero essere valori termici sopra la norma. Notiamo che però nelle zone interne dell’Italia centrale e parte di quella meridionale, la temperatura dovrebbe essere attorno alla media, mentre le maggiori anomalie sembrano interessare la regione alpina e prealpina.

Quarta settimana

La quarta settimana di previsione abbraccia il periodo dal 21 novembre al 28, che vede quasi tutta Italia con temperature nella media. Ciò vuol dire che farà ormai freddo secondo quelle che sono le temperature tipiche del periodo. Da notare che quasi tutta l’Europa dovrebbe avere temperature nella media, mentre parte della Russia europea valori anche sotto la norma, come anche il Mar Egeo. Temperature sopra la media sono previste in Scandinavia tra circa 1 e 3 °C.

Quinta settimana

Il periodo che va dal 28 novembre al 5 dicembre dovrebbe vedere temperature nella media su quasi tutta l’Itali, ad esclusione delle coste del Sud, la Sicilia e le coste della Sardegna. Notiamo che le temperature nella media dovrebbero espandersi ancora verso ovest a interessare quasi tutto il territorio europeo. Ed ecco che anche in Scandinavia si notano temperature che si approssimeranno a essere quelle normali di quel periodo dell’anno.

Sesta settimana

La Valpadana tenderà a raffreddarsi parecchio, come anche le ampie pianure dell’Europa centro-orientale, che potrebbero essere decisamente più fredde della norma, addirittura tra Croazia e Ungheria notiamo valori da 3 a 6 °C sotto la media. In Italia ancora temperature nella media ad eccezione di Sardegna e Sicilia.

In conclusione

Ci dovremmo avviare quindi ad uno spegnimento delle anomalie della temperatura, e ciò vuol dire che il calo termico rispetto alla primissima parte del mese di novembre dovrebbe essere considerevole. Le temperature medie di riferimento, soprattutto dei primi di dicembre, potrebbero favorire anche nevicate in pianura nelle regioni settentrionali italiane, oltre che gelate notturne.