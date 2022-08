L’Autunno sbloccherà gli anticicloni che stanno determinando la lunga siccità in ampie aree dell’Europa ed in Italia? È una domanda che ci poniamo tutti perché la prossima stagione deve necessariamente portare piogge regolari, ritemprare le falde acquifere, i laghi e i fiumi, coprire di neve i ghiacciai che ormai ne sono sprovvisti.

In molte aree d’Italia cadono le foglie degli alberi bruciate dalla calura. Poi ci sono tanti alberi che stanno patendo la siccità, e molti muoiono perché le loro radici non attingono acqua dal sottosuolo ormai arido, le loro radici infatti affondano nella terra secca.

Ci si prodiga ad annaffiature che in molti casi sono solo palliative. Serve la pioggia, non di certo i nubifragi violentissimi che anche in questi giorni stiamo osservando. Pensate che in Sicilia ci sono località dove sono caduti oltre 50 millimetri di pioggia in nemmeno mezz’ora. E tutta quell’acqua non può che generare allagamenti. Così come i diluvi accaduti nelle Alpi di recente.

La pioggia ci serve, ma deve comparire con un equilibrio nella durata e soprattutto intensità.

Le previsioni stagionali non ci indicano l’intensità e la durata delle piogge, ma anomalie, quantitativi sotto forma generica, con una risoluzione molto meno approfondita rispetto ai modelli matematici tradizionali, con i quali è possibile analizzare le tracce climatiche del prossimo Autunno.

L’Autunno meteorologico, per accordi internazionali avrà inizio il 1° Settembre, da quel giorno terminerà l’Estate meteorologica. Il trapasso avviene sempre tre settimane circa prima rispetto a quello astronomico, ben più noto.

Tutta la nostra analisi è basata sull’ultimo aggiornamento, nella versione completa, del modello matematico del Centro Meteo Europeo.

Settembre 2022. Nel mese, in una visione d’insieme, tenderà a prevalere il blocco anticiclonico oceanico. Pertanto, le perturbazioni organizzate, salvo temporanei eventi meteo, saranno in prevalenza sospinte verso l’Islanda e la Scozia, per poi approdare verso il centro nord della Scandinavia. La pressione atmosferica dovrebbe essere prossima alla media, con delle basse pressioni prevalenti nel Mar Nero che immetterebbero disturbi, con dell’instabilità atmosferica su vaste aree dell’Italia proveniente con un flusso d’aria dai Balcani.

Il mese di Settembre potrebbe essere caratterizzato dall’instabilità atmosferica, ma con periodi di tempo soleggiato e caldo. Dovremmo osservare la genesi di frequenti temporali marittimi nel Mediterraneo, e quindi nei nostri mari. Piogge nella media, se non sopra la media si dovrebbero avere al Sud Italia e la Sicilia, sotto la media altrove, anche se nelle aree costiere e pre-costiere, taluni temporali, ma con eventi meteo di breve durata, potrebbero dare intense piogge, e ahimè con nubifragi annessi.

Un deficit precipitativo si avrebbe in quasi tutta l’Europa occidentale e centrale, e ampie aree dell’Italia.

Ottobre 2022, il Centro Meteo europeo prospetta un rinforzo dell’Anticiclone delle Azzorre con propagazione amplissima sino alla Scandinavia, prevalendo con situazioni di blocco alle basse pressioni oceaniche verso l’Europa. Anche in questo mese ne conseguirebbe un certo deficit pluviometrico. Ma in Italia sarebbe alleviato dalla formazione di temporali provenienti dal mare. Però, questa situazione non è favorevole a piogge abbondanti al Nord Italia.

Ancora una volta il Mediterraneo sarebbe sede di aree temporalesche, generate dalle infiltrazioni di aria instabile, ed in reazione a ciò, con un mare molto caldo per il periodo, si potrebbero formare temporali anche molto intensi.

Inevitabilmente, pensiamo anche al rischio di eventi alluvionali lampo per le zone esposte ai temporali e ai sistemi nuvolosi convettivi provenienti dal mare. E di ciò avremmo a che fare anche a Settembre. Ma non solo, con mari così caldi, non si possono escludere formazioni di bassa pressione anche molto intense, addirittura TLC (Medicane).

Novembre 2022, con il raffreddamento dell’aria, si potrebbe manifestare un sensibile incremento dell’attività convettiva nel Mediterraneo, specialmente quello centrale e occidentale, con la formazione di basse pressioni. Si avrebbero mari molto piovosi, con possibile interessamento di aree costiere e pre-costiere. Deficit pluviometrico prevalente nelle zone interne.

Qui verrebbe da pensare, ancora una volta, anche al rischio della formazione di Medicane.

Il blocco alle perturbazioni oceaniche viene prospettato in sensibile rinforzo, con un Anticiclone delle Azzorre di proporzioni record.

Questa proiezione del Centro Meteo Europeo è desolante da commentare, in quanto la speranza di avere piogge autunnali è stata smorzata a dismisura dalle ultime proiezioni, per l’anomalia potentissima forza dell’Anticiclone delle Azzorre.

E allora proseguirà la siccità? La risposta è che si rischiano deficit nella piovosità se tali proiezioni fossero confermate. Ma non disperiamo, le proiezioni stagionali cambiano, ci sono altre variabili da considerare. Noi al momento ci siamo limitati a ciò che prospetta una sola fonte, e soprattutto, l’ultima proiezione del medesimo modello matematico, diffusa il 1° Agosto 2022. Il Centro Meteo Europeo ha peggiorato la possibilità di piogge autunnali, e cercheremo di comprenderne le cause, consultando i maggiori esperti mondiali in previsioni stagionali.