Il Mediterraneo ribolle, è troppo caldo, nel frattempo viene annunciata una nuova un’onda di calore eccezionale con picchi di temperatura considerevoli, stavolta non record, ma a questo punto, localmente tutto potrebbe succedere. Ormai, quotidianamente sempre più località raggiungono temperature tra i 35°C e gli oltre 40°C da molto tempo.

L’Italia è interessata da una forte siccità, e davvero poco han fatto le piogge e i temporali che si sono abbattuti su alcune località. Pensate che nel Nord Italia, dove è piovuto maggiormente, nelle stesse località poi si è avuto persino il Favonio estivo, con aria secca e molto calda, che quindi attiva una maggiore evaporazione.

Vi abbiamo spesso parlato del Mediterraneo molto caldo, ormai si iniziano a misurare temperature anche di 31°C nei nostri mari, e parliamo di valori a largo, non nelle coste o nei bassi fondali riscaldati dal sole incontrastato. E i mari, si sa, con il cambio di quella circolazione atmosferica chiusa, bloccata da mesi che abbiamo in tutto il Mediterraneo, potranno area di innesco di meteo estremo.

Trascorrono i giorni, le settimane, i periodo molto caldi su susseguono, e molte aree italiane non hanno avuto alcun refrigerio, mantenendo temperature sopra la media.

Ma ora serve la pioggia per ridurre gli effetti della funesta siccità, soprattutto nell’area alpina e prealpina, dove in questo periodo dell’anno dovrebbe piovere più che altrove. Ma le grandi piogge estive hanno solo un mese per manifestarsi, poi comunque ci dovrebbero essere quelle autunnali, intense, si, ma ci sono sempre più incognite in questa stagione, visti i precedenti periodi asciutti.

Con l’ausilio delle ultime informazioni del Centro Meteo Europeo (ECMWF) e di quello americano del NCEP, ancora una volta, proviamo a disegnare quando potrebbe piovere, quando inizieranno a scendere le temperature, perché se molto elevate, riducono l’efficacia della pioggia. E lo abbiamo visto in questi giorni.

Un pericolo, in generale, sono anche altre condizioni meteo. E ci riferiamo alla grandine, quella giunta in questi mesi ha procurato seri danni alle cose, ma soprattutto all’agricoltura. E con i temporali, tali fenomeni meteo sono divenuti frequenti più che nel passato.

Il NOAA, sezione National Weather Service nella sua regolare analisi indica che La Niña ha presentato delle oscillazioni che parevano proporla verso il declino, ma invece la più recente analisi prevede che La Niña persisterà nell’Inverno dell’Emisfero settentrionale 2022-23. In genere tale fenomeno, per l’Italia dovrebbe essere favorevole per rigidità invernale e maltempo. Ma potrebbe essere condizionata da un’eccessiva intensità dell’Anticiclone delle Azzorre, divenuto nemico delle stagioni piovose.

La siccità che interessa l’Europa assieme al caldo, l’Anticiclone delle Azzorre sta producendo, come dimostrato da ampi studi, una diminuzione della piovosità nell’Europa occidentale e soprattutto in Spagna, per altro favorendo in Europa durante l’Estate dell’espandersi di masse d’aria dal Sahara nel Mediterraneo, che occasionalmente raggiungono anche aree molto a nord. Si vedano i record di temperatura avuti anche in Inghilterra.

L’Anticiclone delle Azzorre altera la Corrente a Getto, noto il Jet Stream, che viene deviata verso nord, dove trascina le perturbazioni piovose.

Le previsioni climatiche e stagionali, però ci danno speranza per il dopo Ferragosto al transito di impulsi perturbati sino a parte dell’Italia, poi a Settembre si potrebbe avere una condizione di stasi, con un deficit di piogge e temperature sopra la media. Ma ad Ottobre e Novembre, le condizioni climatiche sarebbero ideali per le grandi piogge in Italia.

A questo punto, se per Settembre il Mediterraneo sarà sede di forti tempeste marittime che si riverseranno nelle coste, da Ottobre il suo calore favorirà la genesi di profonde e cattive aree di Bassa Pressione, con quindi ingenti piogge sull’Italia.

Tale tesi viene continuamente prospettata analizzando i modelli matematici stagionali, e soprattutto con la conoscenza del nostro clima, ragionando anche sull’influenza del calore latente del Mediterraneo, è questo che emerge, sempre che non ci si metta di mezzo l’Anticiclone delle Azzorre, in tal caso avremmo grossi problemi a reintegrare le riserve idriche in varie aree d’Italia.

In conclusione, seppur da confermare come ogni previsione stagionale, la tendenza meteo climatica più credibile appare segnata da una prosecuzione della siccità in Settembre, però alleviata in varie aree italiane dai temporali, mentre con Ottobre, le grandi piogge, dovrebbero chiudere il capitolo climatico siccità, al costo di altro meteo estremo.