Il maltempo ha investito le regioni meridionali, con meteo particolarmente avverso in Campania dove si sono susseguiti temporali di particolare violenza nel corso di martedì 9 agosto. Ne sono conseguiti nubifragi, grandinate, frane e allagamenti.

Fra le situazioni più critiche spicca quanto avvenuto in Irpinia, con un violentissimo nubifragio che si è abbattuto nella zona di Monteforte Irpino. Un diluvio impressionante ha fatto cadere in breve tempo circa 100 millimetri di pioggia.

Un fiume di acqua e fango ha investito il paese, trasformando le strade in torrenti e travolgendo le auto, trascinate anche per centinaia di metri come birilli. Ingenti i danni, con anche tavolini e gazebo di bar spazzati via dalla violenza dell’acqua.

I violenti temporali non hanno risparmiato nemmeno Napoli e provincia, con nubifragi e allagamenti nella costiera sorrentina. Scene simili anche su Caserta e hinterland oltre che nel Sannio, dove i nubifragi si sono abbattuti con particolare forza sulla Valle Telesina.