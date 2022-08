Osservando i dati del Centro Meteo Europeo (ECMWF) rileviamo che tornerà a piovere sull’Italia. Però, prima di annunciare la fine della siccità è opportuno fare delle analisi approfondite, e noi le abbiamo svolte, e abbiamo varie risposte.

Un altro aspetto che ci viene detto è che il caldo estremo terminerà la prossima settimana. E già su questo rispondiamo subito dicendo che purtroppo non ci sarà un tal refrigerio che toglierà il caldo eccessivo dall’Italia. Ci saranno oscillazioni termiche, ma la linea previsionale più accreditata è per la prosecuzione di temperature sopra la media.

In merito alle piogge serve fare chiarezza, ci sarà una ripresa delle precipitazioni, ma senza il transito di alcuna perturbazione. E già da ciò si deve dedurre che pioverà con distribuzione irregolare, e che avremo soprattutto dei temporali.

I temporali rilasciano la pioggia in territori ristretti, perciò non risolveranno il grave problema che è rappresentato dalla siccità, eppure anche in TV abbiamo sentito quest’oggi un giornalista annunciare la fine del caldo e della siccità. E sulla temperatura, anche un esperto ha annunciato che farà molto meno caldo.

Sentendo tali affermazioni viene da chiedersi se il mondo ha invertito la sua rotta, perché niente di quanto detto è vero.

Ma ci si rende conto che mezza Europa è in siccità? Che i prati sono ingialliti persino in gran parte dell’Inghilterra? In Francia c’è una distesa di erba gialla enorme, perfettamente rilevabile anche dal Meteosat.

Ma pioverà, questo sì, in Italia ci saranno i temporali nelle prossime giornate nel Nord Italia, mentre ben più limitati altrove, dove saranno essenzialmente concentrati nelle zone interne.

I temporali rovesceranno localmente ingenti piogge, quindi anche nubifragi. Avremo grandinate che non sono di certo benefiche per l’agricoltura. Insomma, sul meteo dei prossimi dieci giorni non c’è niente di cui gioire, specie se con il refrigerio gran parte delle città italiane avranno 35°C, e quindi saremo decisamente sopra la media climatica.

Il cambiamento climatico ha stravolto le stagioni, e con il ripetersi del meteo sconquassato, a tante persone appare normale tutto ciò che succede. Poi c’è chi manifesta enorme preoccupazione, chi prova anche ansia, e a volte critica chi ne parla di allarmismo. Ebbene, se ne deve parlare del clima stravolto, eccome se dobbiamo evidenziarlo a squarciagola.

Le piogge, però aumenteranno di frequenza entro la fine di Agosto, manifestando anche i primi temporali marittimi della stagione, quelli che si formano in mare di notte. Mentre con Settembre avremo la rottura dell’Estate, perché sempre più appare posticipata, per l’allargamento della stagione estiva.

Ora come ora, continuano ancor oggi le conferme delle previsioni meteo stagionali nel dare pioggia abbondante per Ottobre e Novembre, e speriamo che i bollettini non vengano smentiti, perché sarebbe un bel guaio.

Il trend meteo climatico propone temperature sopra la media anche per Settembre, ma con i primi acuti sbalzi verso il basso, anche notevoli, per l’intrusione di aria artica, con le prime nevicate alpine sotto i 2000 metri.