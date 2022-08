I dati del Centro Meteo Europeo (ECMWF) prospettano che tornerà a piovere sull’Italia. Ma nella prima fase non avremo la fine della siccità. Il caldo proseguirà nelle prossime due settimane, ma nel Nord Italia sarà meno intenso, e potrebbe essere associato anche varie ondate temporalesche.

Per le piogge facciamo chiarezza, ci sarà una ripresa delle precipitazioni, ma senza il transito di alcuna perturbazione sino a Ferragosto. Pioverà con distribuzione irregolare e avremo soprattutto dei temporali.

Con i temporali pioverà in territori limitati, perciò le associate precipitazioni non risolveranno il grave problema rappresentato dalla siccità.

I temporali riverseranno localmente ingenti piogge con il rischio di nubifragi. C’è anche la possibilità di grandinate, e questo non sarà di beneficio per l’agricoltura.

Le piogge aumenteranno di frequenza entro la fine di Agosto, quando si manifesteranno i primi temporali marittimi della stagione. Questo fenomeno si forma, ovviamente in mare e di notte.

Osservando i modelli matematici a più lungo termine, notiamo che con Settembre avremo la rottura dell’Estate a tutta Italia, mentre ci sono ampie possibilità che questo evento meteo avvenga al Nord Italia, dopo Ferragosto.

Anche oggi vi diamo conferma di previsioni di pioggia abbondante per Ottobre e Novembre attraverso la consultazione dei modelli matematici stagionali, che per ora hanno avuto ottime performance. E osservando anche più avanti, abbiamo notizia della probabilità di avere una buona piovosità, e ciò andrà a risolvere il notevole deficit pluviometrico. D’altronde abbiamo la La Niña favorevole, oltre che altri indici climatici di comportamento che sono di auspicio per avere una buona stagione piovosa.

La tendenza meteo climatica propone temperature superiori alla media per Settembre, anche se gli scambi di masse d’aria secondo i meridiani ci daranno sbalzi termici anche verso il basso per l’intrusione di aria artica. Mentre la stagione autunnale non si annuncia fredda.