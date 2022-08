Piero Angela ci lascia, ci abbandona un uomo che ha illustrato a tutti noi la scienza con termini semplici, attraendo grandi e piccoli. Un libro aperto disponibile ha lasciato un’immensa biblioteca multimediale disponibile a tutti noi.

Piero Angela è il massimo esponente di divulgazione scientifica italiano, ed il suo degno erede ne segue le orme ottenendo successo e acclamazione dal pubblico italiano e internazionale. Alberto Angela avrà modo di darci altri suoi spettacoli di scienze, cultura e storia.

Un caro saluto al grande Piero Angela, però, con cui abbiamo trascorso una vita insieme, lui dietro lo schermo, nelle righe dei suoi libri ci ha dato un enorme input per conoscere le risposte ai tanti perché di ciò che ci circonda.

Gli scorsi Piero Angela ha lasciato ai social un saluto ai telespettatori: “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano. Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte…).