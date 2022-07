Le proiezioni del Centro Meteo Europeo prospettano il ritorno delle piogge sulle regioni settentrionali italiane. E di ciò ne parliamo da alcune settimane. Però, le stesse proiezioni mostrano una consistente situazione di deficit pluviometrico, e ciò quale prosecuzione del periodo di siccità che sta interessando soprattutto le regioni del Nord Italia.

Situazione molto differente per quanto riguarda le regioni del Centro, qui non sono previste grosse precipitazioni se non a carattere temporalesco a ridosso dei rilievi. E parliamo perlomeno per tutto il mese di Agosto, mentre anche Settembre potrebbe presentarsi con un deficit pluviometrico. Ma ciò non significa che non pioverà affatto.

Situazione analoga per quanto concerne Sardegna, Sicilia e Sud Italia, dove è previsto un deficit pluviometrico per agosto e settembre. E anche in questo caso non significa che non ci saranno delle precipitazioni, ma semmai inferiori alla media.

Ciò determinerebbe la possibilità che la fase di siccità persista per vari mesi ancora, quantomeno il mese di agosto e quello di settembre, anche se aumenterebbe la portata dei corsi d’acqua.

La circolazione atmosferica sta cambiando, e anche i temporali che abbiamo visto questi giorni hanno assunto la maggiore intensità di tutta l’estate. Ci sono stati nubifragi, e anche alluvioni lampo, e poi molte grandinate con chicchi giganteschi.

Le piogge concentrate in tempi molto brevi non sono di certo la soluzione ideale per avere la conclusione della fase di siccità, ma piogge molto intense in tempi molto brevi, in un terreno asciutto possono procurare maggiori danni rispetto un periodo precedentemente piovoso.

Il terreno secco e riarso dal sole risulta impermeabile, e quindi l’acqua tende a scorrere rapidamente verso il basso e causare allagamenti.

Pertanto, rimangono praticamente inalterate le proiezioni precedenti, improntate a quel grave deficit pluviometrico di cui spesso vi abbiamo parlato.

Ci sono però delle vie di uscita possibili. Innanzitutto, se dovesse aumentare la frequenza dei temporali, anche se con deficit pluviometrico avremo un miglioramento della portata dei corsi d’acqua. Ciò dovrebbe succedere a partire dalle regioni settentrionali, dato che il clima medio del resto d’Italia non è di certo ideale per avere abbondanti piogge durante il mese di agosto.

Un’altra via di uscita è costituita dalle calde acque del Mar Mediterraneo che andrebbero a generare temporali marittimi. Questi quando raggiungono la terraferma possono causare violentissimi nubifragi. Questa opzione però non è risolutiva per la siccità, in quanto pioverebbe in prossimità delle coste e nell’immediato entroterra, e l’acqua finirebbe subito mare.

Per porre termine alla siccità sono necessarie precipitazioni costanti nel tempo, abbondanti ma non alluvionali. Acquazzoni, ma non nubifragi e alluvioni lampo. E poi, ancor peggio sono le grandinate che causano danni e distruggono i campi, rovinano anche la vegetazione spontanea.

Per finire, per i prossimi due mesi è prevista una temperatura sopra la media, e ciò vuol dire che Agosto potrebbe mirare ad avere ondate di calore africano, anche intense. E queste sono già previste dai modelli matematici che prospettano la linea di tendenza entro le due settimane, anche se tali previsioni cominciano a traballare di affidabilità.

In effetti, con Agosto di solito c’è un cambiamento della circolazione atmosferica, che tende a svilupparsi verso l’autunno meteorologico, che per accordi internazionali inizia il 1° settembre. Ma in questi anni, a causa dei cambiamenti climatici, settembre si sta sempre più spesso mostrando estivo anche nelle regioni del Nord Italia, e non solo nella penisola italiana le isole maggiori.

I cambiamenti meteo climatici stanno alterando gli equilibri soprattutto delle stagioni.