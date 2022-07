Le condizioni meteo sono pessime anche se c’è il sole. Questo non è bel tempo diffuso in Italia, non è di certo un clima piacevole come dovrebbe essere nella tipica stagione estiva che tanti ricordiamo nemmeno così lontana da oggi. L’Estate è la stagione per vivere molte ore all’aria aperta, ma siamo costretti a stare tappati in casa perché all’esterno la temperatura è talmente elevata che l’aria scotta. In questa Estate sono cresciuti i consumi di energia elettrica per l’uso dei climatizzatori.

I climatizzatori che inquinano e sputano calore. Ci capita di leggere taluni che scrivono in autorevoli quotidiani, che lanciano accuse sull’utilizzo del climatizzatore, andando controcorrente a quelli che sono i consigli anche del Ministero della Sanità, e di tutti coloro che si occupano di salute pubblica che invitano a stare in un ambiente fresco. Il connubio climatizzatori e aumento della temperatura urbana è una mera sciocchezza dimostrata da vari studi scientifici.

La nostra civiltà inquina anche per cibarsi, per lavarci il viso, fare la doccia, usare i mezzi pubblici, lavorare con il pc, usare lo smartphone, etc… E allora che facciamo? Torniamo a vivere nelle grotte come gli uomini primitivi e andiamo a caccia nei boschi? Insomma, il caldo fa male e ci si deve proteggere con ogni mezzo.

Il caldo di questa Estate è assurdo, è malsano, se ne parla in Europa, nel Nord America ed in Asia, in quanto miliardi di persone vivono gli effetti estremi di questa stagione 2022.

In Italia, per ora è il Nord ad essere interessato dai record, e dopo la fase di refrigerio che è iniziata, e che si consoliderà nel finire di questa settimana, il caldo africano è pronto a tornare imponente, stavolta ovunque.

Attualmente c’è una prova di forza tra l’aria oceanica e quella africana, e potrebbe aver successo sul finire di questo fine settimana, per poi perdere la partita sotto l’incalzare dell’anticiclone africano. Ma in Europa centrale ci sarà instabilità atmosferica, e nuovi sbuffi d’aria instabile valicheranno nelle prossime due settimane le Alpi, dove si manifesteranno ancora una volta dei temporali che a tratti si potrebbero espandere verso le pianure del Nord Italia.

Siamo alla fine di Luglio, manca solo una manciata di giorni e ci troveremo ad Agosto, e gli sguardi sono puntati al Ferragosto. Quel periodo dell’anno in cui tantissimi italiani si troveranno in vacanza, ma che è anche il crocevia climatico verso il soqquadro dell’Estate, la rottura della stagione che ci dovrebbe essere nella media del clima di una volta. Ma i cambiamenti climatici stanno agitando il nostro clima, e così il meteo quotidiano.

Abbiamo detto che tornerà l’anticiclone africano, che farà ancora una volta molto caldo. Che la Penisola italiana, Sardegna e Sicilia del refrigerio non ne avranno percezione. E anzi, con l’aumento del tasso di umidità, la calura sta diventando opprimente con il caldo afoso.

Ma che tempo ci attende per Ferragosto, intendendo quel periodo tra il 10 e 20 del mese d’Agosto?

Ci siamo avvalsi dei dati del Centro Meteo Europeo (ECMWF) e del NCEP per avere una visione approssimativa, ma ampia del clima che avremo attorno alla metà Agosto. Il responso si è oscurato. Nubi scure all’orizzonte annunciano una nuova accentuazione del meteo estremo, che in Agosto potrebbe dare caldo e tempesta.

TEMPERATURA

Nel periodo che va dal 10 al 20 Agosto la temperatura si attesterà su valori sopra la media. C’è la possibilità di vampate di aria rovente dall’Africa, con persistenti ondate di caldo, e temperature oltre i 40°C in molte città.

PIOGGE E TEMPORALI

Ci sarà un nuovo crescendo di possibilità di temporali simil tropicali, con eccezionali tempeste elettriche nel Nord Italia, capaci di dare un temporaneo e blando refrigerio, in un contesto di caldo africano. Tali temporali potrebbero causare allagamenti, ma anche cadute devastanti di grandine. Ma attenzione, prevarrà il bel tempo, mica farà maltempo dal mattino alla sera.

Non c’è speranza di pioggia dalla Liguria verso il Centro Italia, il Sud, la Sardegna e la Sicilia, se non qualche temporale sui rilievi al pomeriggio.

FERRAGOSTO PESSIMO

Il costante rischio della presenza dell’anticiclone africano, soprattutto a coloro che saranno lontani da casa, magari in località di villeggiatura al mare, si troveranno ad affrontare condizioni climatiche pessime, con caldo molto afoso in stile tropicale e magari senza il climatizzatore che hanno a casa, e neppure un ventilatore.

I bagni mare daranno un minimo sollievo, in quanto l’acqua dei mari italiani è un brodo tropicale, e considerando il caldo previste, le temperature superficiali al largo dalla costa, presto andranno anche a 32°C. Nei bacini marini dalle basse acque, quelli colorati di quell’azzurro che ricorda i tropici, potrebbero avere temperature dell’acqua maggiori, levando ogni sollievo dal caldo per chi si immergerà.

E poi, chi sarà al Nord Italia, nelle aree toccate dai temporali, potrebbe trovarsi ad affrontare il disagio del brutto tempo temporaneo, ma improvviso e violento.

FERRAGOSTO DISAGEVOLE

Si annuncia un Ferragosto disagevole per il caldo notevole che si patirà anche in montagna, accentuando l’agonia dei nostri ghiacciai, dove rammentiamo lo Zero Termico è salito a quote mai misurate prima.

CHI RESTERA’ A CASA

Tutto sommato, coloro che dispongono di un sistema di raffrescamento, la permanenza di questo ultimo mese di Estate sarà più sopportabile, al riparo dai 40°C. Ma dopo due anni e più di letargia c’è tanta voglia di uscire di casa, e nel caso sarà opportuno seguire tutti i consigli delle autorità ed Entri Preposti in virtù delle condizioni meteo locali.

L’Estate 2022 è pessima sotto ogni aspetto del clima, e Agosto non ha la prospettiva di avere nemmeno il barlume di una normalità meteo climatica del passato.