La grandine può devastare la tua auto. Ecco come individuare i danni da grandine su un’auto, ripararli e prevenire costosi danni da grandine.

Grandine di varie dimensioni

Nessuno vuole un’auto che bollata da una brutta grandinata. Scopriremo come individuare i segni dei danni causati dalla grandine, cosa serve per risolverli e cosa fare per evitare questo grave rischio meteorologico.

Cos’è il danno da grandine?

Durante un forte temporale, pezzi di ghiaccio più piccoli di un pisello, ma a volte più grandi delle palle da ping pong possono cadere dal cielo a velocità di molti km orari. Se il chicco è abbastanza duro quando raggiunge il suolo, può causare danni ingenti alle cose.

I danni da grandine aumentano tra marzo a giugno. Mentre durante la stagione estiva, le grandinate possono essere più devastanti, ma a volte rare, specie quando c’è l’anticiclone africano.

La grandine provoca danni anche al tetto e ai rivestimenti di una casa. E potrebbero essere necessarie riparazioni a causa dei danni causati dalla grandine. Ma può anche devastare i veicoli, con migliaia e migliaia di reclami fatti ogni anno alle assicurazioni per ottenere il risarcimento.

E’ importante salvaguardare i beni, ma è prioritario assicurarsi che le persone stiano al sicuro durante una grandinata.

Come individuare i danni da grandine su un’auto

Qualsiasi veicolo lasciato all’aperto durante un temporale può essere soggetto a danni. A volte individuare i danni può richiedere un attento esame. Quando il maltempo si attenua ed è sicuro uscire all’aperto, è opportuno ispezionare l’auto per individuare segni più comuni causati dalla grandine come grandi o piccole ammaccature nel cofano, nelle portiere, nei pannelli laterali o nel bagagliaio; queste ammaccature in genere non sono uniformi, potrebbero non danneggiare la vernice e potrebbero non coprire l’intero veicolo.

La grandine può danneggiare, infrangere i parabrezza, finestrini o specchietto. Poi ci sono i danni causati dall’acqua all’interno del veicolo a seguito dei vetri rotti. La grandine può danneggiare gli specchietti laterali, causare blocchi alle porte o specchietti laterali.

Se non siete sicuro che i danni al vostro veicolo siano correlati alla grandine, la maggior parte delle carrozzerie offre ispezioni gratuite e stime dei danni da grandine.

Riparazione danni da grandine

La riparazione delle ammaccature senza vernice (PDR) è un processo di riparazione riconosciuto nel settore che prevede la rimozione di ammaccature da grandine, come anche altri tipi di danni ai pannelli della superficie esterna in metallo senza alterare la finitura del veicolo. Nella maggior parte dei casi questa procedura prevede l’uso di strumenti speciali per applicare pressione sul retro del pannello per rimuovere le imperfezioni della superficie. Altre tecniche possono essere utilizzate per riparare i danni dalla parte superiore del pannello, a seconda delle dimensioni e della posizione del danno.

I costi di riparazione dei danni da grandine possono variare da poche centinaia a migliaia di euro. L’assicurazione in genere copre la riparazione dei danni causati dalla grandine del veicolo; quindi, è sempre meglio controllare la polizza e la franchigia per determinare un reclamo.

Come prevenire i danni da grandine

Un grammo di prevenzione vale un chilo di cura. Con la grandine, evitare danni può evitare costose riparazioni di tasca propria o franchigie assicurative.

Parcheggiare l’auto in un garage può proteggerla dalle intemperie. Se non hai un garage, prendi in considerazione l’installazione di un posto auto coperto. Se disponi di un giardino è facile, ormai si trovano in commercio delle coperture per la grandine che mettono al riparo la tua auto. A tal riguardo, ci sono anche coperture per auto realizzate appositamente per proteggere dai danni della grandine, compresi i modelli gonfiabili, che costano poche centinaia di euro. Se non disponi di coperture, prima del temporale copri la tua auto con delle coperte, assicurandole con delle cinghie o funi per evitare che la raffica di vento del temporale le porti via.

Insomma, non è possibile conoscere se e dove grandinerà, ma solo la probabilità che tale evento meteo si verifichi.