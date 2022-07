La siccità è un evento meteo che genera una carenza prolungata della provvista di acqua. È causato da una riduzione o assenza di precipitazioni. La riduzione temporanea di piogge provoca un calo di portata dei corsi d’acqua, del livello dei laghi, ma non un abbassamento delle falde acquifere.

La siccità può durare mesi come nel Mediterraneo, dove è ricorrente, ma anche anni come sta avvenendo nell’ovest degli Stati Uniti d’America, tra cui la California. Una situazione siccitosa si è avviata anche in Europa nella Penisola Iberica, con anche un aumento della temperatura media.

Da un anno, un deficit pluviometrico anche severo interessa ampie aree dell’Europa ed anche l’Italia, ma segnatamente il Nord e gran parte della Penisola. Questo fenomeno diventa significativo nel Nord Italia perché si sommano altri fattori come il deficit di pioggia molto severo, rispetto ad una piovosità abbastanza regolare e abbondante. La scarsità di neve caduta nell’inverno sulle Alpi.

Ma uno dei fattori tra i più rilevanti è anche l’eccessivo sfruttamento delle acque superficiali per vari utilizzi, e l’assenza di un sistema di raccolta delle acque perché non giustificato dal clima storico di questa area geografica.

La siccità provoca un grave impatto sull’ecosistema, quindi all’ambiente naturale, l’agricoltura e causare danni all’economia.

Le ondate di caldo possono peggiorare notevolmente le condizioni di siccità, accelerando l’evaporazione dell’acqua. La siccità è una caratteristica ricorrente del clima in un’ampia parte del Mondo, comprese aree che sono tra le maggiormente popolate.

Ma in Italia la siccità, per fortuna è un evento meteo solo straordinario e non ricorrente nella gravità con cui si sta manifestando, per altro combinato ad altissime temperature. I modelli matematici sul clima stagionali prospettano il ritorno delle piogge, della neve sui monti, ma sono segnati dai cambiamenti del clima, dal riscaldamento globale.

Quanto stiamo osservando è un’avvisaglia di nuove carenze, nel futuro del nostro clima, di precipitazioni, e di nuove condizioni meteo che innescheranno nuove siccità con una ricorrenza maggiore rispetto al futuro.