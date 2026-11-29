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Nei primi giorni di dicembre l’anticiclone delle Azzorre conquisterà tutta l’Europa occidentale, ergendo un vero e proprio muro contro cui le perturbazioni potranno ben poco. Questa barriera impedirà l’arrivo delle piogge per alcuni giorni, presumibilmente almeno fino al 4 dicembre.

In compenso, non mancheranno nubi basse, locali banchi di nebbia e gran freddo notturno. Ma attenzione, perché potrebbe trattarsi di una parentesi breve che porterebbe alla prima irruzione fredda da est della stagione.

Dicembre, possibile svolta invernale già nel primo weekend

Ricordiamo che col mese di dicembre avrà inizio ufficialmente anche l’inverno meteorologico, sul calendario meteoclimatico italiano. La stagione fredda, tuttavia, pare voglia partire col piglio giusto anche sul lato pratico e non solo sulla carta.

L’alta pressione, osservando le ultimissime simulazioni dei modelli meteo, potrebbe lasciar spazio a un’improvvisa irruzione fredda dall’est Europa, pronta a scaraventare in inverno l’Italia.

Quando tutto questo? L’ondata di freddo potrebbe raggiungere il Mediterraneo nel primo weekend del mese, ovvero tra il 5 e il 6 dicembre.

Ondata di freddo sì, ma senza gelo e neve in pianura

Chiariamoci subito: sarebbe davvero difficile imbattersi in un’ondata di gelo con neve in pianura, quindi questa ipotesi andrebbe scartata perché non sembrano esserci le basi per l’arrivo di masse d’aria con temperature proibitive, di quelle capaci di far precipitare il termometro fino a 0 °C sulle città costiere, per intenderci.

Però potrebbe comunque trattarsi di un’ondata di freddo di tutto rispetto, della durata di 2-3 giorni.

Spulciando le mappe del centro meteo americano GFS, l’ondata di freddo potrebbe puntare con decisione le regioni adriatiche e quelle del sud, apportando un diffuso calo delle temperature già da sabato 5 dicembre. Termometri in picchiata, cappotti a portata di mano e ombrelli pronti all’uso: sarà davvero inverno, a tutti gli effetti.

Torna la neve

La perturbazione potrebbe regalare fiocchi di neve lungo l’Appennino fino a quote collinari, probabilmente fin sui 500 metri di quota.

Le regioni più esposte sarebbero Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia, ma il freddo potrebbe affluire anche su Basilicata, zone interne della Campania, Calabria e Sicilia.

Un bell’assaggio invernale, dopo settimane e settimane di temperature tiepide sul meridione. Insomma, un po’ di “normalità” non guasta assolutamente, visto che sarà pur sempre il primo weekend di dicembre.

In ogni caso, questa presunta ondata di freddo non è ancora certa e saranno necessarie ulteriori valutazioni nei prossimi aggiornamenti.