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Sta per terminare ufficialmente l’autunno meteorologico e lo fa con un netto miglioramento del tempo dopo il passaggio dell’ennesima perturbazione atlantica, che nelle scorse ore ha portato parecchie piogge – e anche qualche temporale – su tante città da nord a sud. L’alta pressione avvolgerà tutta Italia a inizio settimana, per quello che sarà l’ultimo giorno effettivo di novembre.

Dicembre parte con alta pressione e freddo!

Ma dicembre? Come partirà? La situazione esposta dai modelli meteo è lampante: l’Europa occidentale sarà sovrastata da un immenso campo di alta pressione delle Azzorre, che sembra voglia radicarsi per parecchi giorni di fila sulla penisola iberica e sulla Francia.

In questo modo le correnti atlantiche troveranno una barriera insormontabile davanti a loro, così coriacea ed estesa da costringerle a cambiare direzione. Esse non potranno raggiungere l’Italia, ormai con alta probabilità, per tutta la prima settimana di dicembre.

Inversione termica

L’anticiclone riuscirà ad avvolgere anche l’Italia, gonfiandosi verso est col suo discreto carico di aria tiepida in quota. Avete capito bene: aria tiepida in quota.

Al di sopra dei 3000-4000 metri di altitudine le temperature sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni, ma del resto è assolutamente normale all’interno di un campo di alta pressione. La stessa cosa, però, non avverrà alle basse quote e soprattutto in pianura.

Proprio in queste circostanze, soprattutto tra autunno e inverno, si innesca il fenomeno dell’inversione termica, che vede l’accumulo di aria fredda in basso e la presenza di aria più calda in alto, invertendo, appunto, il normale andamento termico dell’atmosfera.

Farà freddino nelle ore diurne, anche in presenza del sole: le temperature massime al nord e nelle zone interne del centro potrebbero far tanta fatica a raggiungere i 9-11 °C.

Qualcosina in più su Lazio, bassa Toscana, Abruzzo, Molise e Sardegna, ma quasi mai oltre i 14-15 °C. Al sud Italia le massime oscilleranno tra i 13 e i 16 °C.

Freddo notturno, tornano le brinate e le gelate in pianura

Ma il freddo farà la voce grossa di notte e in generale nelle ore di buio. Con l’inversione termica protagonista e l’irraggiamento notturno incalzante, le temperature minime scenderanno ovunque su valori parecchio bassi, da nord a sud.

Lontano dal mare, nelle conche e nelle valli, le temperature potranno scendere fino a zero gradi o a tratti sotto lo zero, favorendo la formazione delle brinate o delle gelate. Nelle zone di campagna, chiaramente, questi fenomeni saranno molto più presenti e visibili, specie a ridosso dell’alba.

I primi quattro giorni di dicembre saranno caratterizzati da temperature minime di tutto rispetto, soprattutto in Val Padana, dove non escludiamo picchi di -2/-3 °C.