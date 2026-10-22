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La fase relativamente mite che sta accompagnando queste giornate si avvia alla conclusione. Da Venerdì 23 Ottobre e nel corso del fine settimana, il transito di un vortice d’aria fredda poco a nord dell’Italia favorirà l’ingresso di correnti più rigide sul nostro Paese. Il risultato sarà una diminuzione delle temperature, inizialmente legata al ritorno delle nubi e delle precipitazioni, poi resa più evidente dall’intensificarsi della ventilazione settentrionale.

Fino a Giovedì 22 Ottobre i termometri riusciranno ancora a superare localmente la soglia dei 20°C nelle ore diurne. Successivamente, la variazione della circolazione atmosferica porterà condizioni più fresche, con un calo termico che si farà sentire sia durante il giorno sia nelle ore notturne.

Da Venerdì arrivano piogge e aria più fredda

Il peggioramento inizierà Venerdì 23 Ottobre, quando il vortice freddo scivolerà verso la Francia, accompagnando l’avanzata di una nuova perturbazione atlantica. La nuvolosità aumenterà e le piogge torneranno a interessare molte regioni italiane, interrompendo la fase caratterizzata da temperature diurne relativamente miti.

La prima diminuzione riguarderà soprattutto le massime: la maggiore copertura nuvolosa e le precipitazioni limiteranno il riscaldamento durante la giornata. Sarà l’inizio di un raffreddamento destinato a diventare più diffuso nel corso del fine settimana.

Sabato ancora instabile, Domenica si rinforzano i venti freddi

La perturbazione continuerà a interessare l’Italia Sabato 24 Ottobre, mantenendo condizioni di instabilità e contribuendo a un ulteriore ridimensionamento delle temperature. Nel corso di Domenica 25 Ottobre il sistema perturbato si sposterà progressivamente verso levante. Il suo allontanamento favorirà un rinforzo dei venti freddi, che accompagneranno una nuova flessione termica. La svolta si avvertirà quindi anche nelle aree in cui le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi. La ventilazione accentuerà la sensazione di fresco, rendendo più netto lo stacco rispetto alle giornate precedenti, soprattutto durante gli spostamenti e le attività all’aperto.

Domenica sarà la giornata più fredda del fine settimana

La giornata con le temperature più basse sarà Domenica 25 Ottobre. Al Nord alcune parziali schiarite favoriranno il raffreddamento notturno, con minime fino a 5-6°C in alcune zone della Pianura Padana. Valori ancora inferiori sono attesi nei fondovalle alpini. A Bolzano e Trento i termometri potranno scendere intorno ai 2-4°C, delineando un risveglio decisamente fresco.

Il calo delle temperature notturne coinvolgerà anche le zone interne del Centro. A Roma e Firenze sono previste minime intorno ai 7-9°C, con una differenza sensibile rispetto ai valori delle ore centrali della giornata.

Massime in diminuzione anche nelle grandi città

Il raffreddamento sarà evidente anche di giorno, soprattutto al Nord e su parte del Centro. In diverse località le massime resteranno nettamente inferiori ai 18°C. A Milano, Torino e Bologna i valori non supereranno i 14-16°C. A Firenze la temperatura massima si fermerà intorno ai 16°C, mentre a Roma raggiungerà circa 18°C.

Le correnti fredde arriveranno anche al Sud, dove la diminuzione delle temperature risulterà più contenuta. Anche sulle regioni meridionali, tuttavia, la differenza sarà avvertibile: alla flessione dei termometri si aggiungerà una tesa ventilazione settentrionale, che renderà l’aria più frizzante e segnerà la conclusione della parentesi mite.