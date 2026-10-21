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Maltempo in Liguria, accumuli imponenti nel Savonese

Una forte ondata di maltempo ha interessato anche la Liguria, dove le quantità di pioggia sono state davvero imponenti, soprattutto in provincia di Savona. Ad Albissola Marina l’ARPAL ha registrato 388 mm di pioggia, ad Albisola Superiore 324 mm, mentre svariate altre stazioni meteo si sono avvicinate ai 300 mm. Valori simili sono stati toccati anche in prossimità di Genova, ma parliamo dell’entroterra, con circa 300 mm caduti in appena sei ore.

Genova, nubifragio su Quezzi con 70 mm in un’ora

In città la pioggia sembra aver raggiunto complessivamente i 150 mm, con picchi locali di circa 67-70 mm caduti in un’ora nel quartiere di Quezzi. Già il 19 ottobre le piogge erano presenti, anche se meno estreme, ma il terreno era ormai saturo per le precipitazioni precedenti: tra l’area di Genova e il Tigullio erano infatti caduti altri 150 mm.

Strade chiuse, allagamenti e blackout

Sul fronte dei danni si parla di parecchie strade addirittura chiuse e di numerosi interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi e rami caduti, oltre al cedimento parziale di alcune carreggiate. In alcuni comuni si sono verificati anche dei blackout, tuttavia, secondo i principali giornali, non risultano feriti gravi.