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Maltempo in Sardegna, fino a 265 mm di pioggia sul settore orientale

Parliamo di maltempo: si è accanito con eccessiva intensità su parte della Sardegna, soprattutto sul settore orientale. Pensate che in alcune località sono caduti fino a 265 mm di pioggia, in particolare a Siniscola, centro a sud di Olbia, mentre a Orosei se ne sono registrati 143 mm, a Torpè 119 mm e a Budoni 100 mm. Accumuli associati a temporali piuttosto intensi, concentrati soprattutto lungo la fascia orientale, anche se un po’ tutta l’isola è stata interessata dal maltempo.

Nubifragi e downburst

Nel settore occidentale si sono verificati violenti nubifragi, accompagnati tra l’altro da raffiche di vento di caduta dalle nubi temporalesche, i cosiddetti downburst, davvero molto forti: in rete circolano diversi video che lo dimostrano.

Effetto Stau, nubi come una spugna strizzata sulla costa orientale

Sulla costa orientale, invece, precipitazioni così abbondanti si sono avute soprattutto a causa dell’effetto Stau: le nubi vengono, come dire, bloccate nel loro transito verso i monti e rilasciano grosse quantità d’acqua, come una spugna che viene praticamente strizzata. Per questo motivo le piogge più consistenti sono cadute soprattutto sulla fascia costiera.

Invasi a secco, il deficit idrico non si ferma

Grandi precipitazioni, quindi, ma da fonti ufficiali pare che ben poca acqua sia finita nei bacini idrici della Sardegna: continua così una situazione di deficit pluviometrico e, soprattutto, di scarsità di acqua raccolta.