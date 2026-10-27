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Nei prossimi giorni l’atmosfera tornerà a intiepidirsi per via della presenza di un’area di alta pressione che ci regalerà alcuni giorni di tempo stabile e discretamente soleggiato. Tuttavia, entro Venerdì 30 la circolazione generale sarà destinata a subire un nuovo cambiamento con l’arrivo di masse d’aria più fredda, pronte a riportare i termometri verso valori decisamente più frizzanti.

Temperature massime in aumento fino a Giovedì 29

L’annunciata area di alta pressione è in fase di consolidamento già da queste ore e, anche se manterrà il suo centro motore in parte più a ovest e in parte più a nord rispetto al nostro Paese, ci garantirà ancora per qualche giorno condizioni di tempo stabile. Il discreto soleggiamento e le masse d’aria in quota di matrice subtropicale saranno alla base di un generale aumento delle temperature massime. Entro Giovedì 29, infatti, le colonnine di mercurio torneranno a salire fino a valori prossimi ai 17/18°C sulla Val Padana e anche oltre i 20°C su alcuni tratti dei fondovalle alpini e su molte aree del Centro-Sud. Picchi fino a 23/24°C sono attesi sulle due Isole Maggiori, soprattutto in Sardegna.

Nonostante il clima gradevole che si registrerà di giorno, le notti trascorreranno con temperature ben più basse, specialmente al Nord e nelle zone interne del Centro, dando così origine a evidenti escursioni termiche tra la notte e il giorno, un fenomeno piuttosto normale per il periodo.

Da Venerdì 30 arriva aria fredda

La situazione andrà poi cambiando da Venerdì 30, quando l’alta pressione si spingerà ulteriormente verso ovest e, al tempo stesso, anche verso nord, favorendo la discesa di un vortice carico d’aria fredda che punterà principalmente verso i Balcani, facendo però sentire la sua influenza anche sul nostro Paese. Le temperature inizieranno a calare anche per la presenza di un contesto meteo che si farà via via più incerto, in particolare per le regioni adriatiche del Centro e per il Sud.

Entro Domenica 1 Novembre le temperature potranno calare anche di 5/6°C rispetto a questi giorni, in particolare sulle regioni del Nord e su parte del Centro, dove registreremo valori prossimi ai 13/14°C in città come Milano e Torino. A Bologna sono previsti 15°C, a Firenze 16°C. Il calo termico coinvolgerà comunque anche il resto del Paese, pur con valori leggermente superiori, specie sulle regioni del Sud.

Insomma, pare evidente come Novembre abbia tutte le intenzioni di iniziare sotto il segno di un clima decisamente più fresco rispetto a questi giorni. E non finirà qui, perché, se tutto verrà confermato, le temperature potrebbero subire un ulteriore calo nei giorni a seguire, mantenendosi a tratti anche sotto la media per gran parte della prima decade del nuovo mese.