Meteo fino a Ognissanti nebbie al Nord neve sulle Alpi e maltempo al Sud

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In Italia avremo una metà settimana tra nubi al Nord, nebbie mattutine e neve sulle Alpi orientali, quindi una breve tregua soleggiata prima che piogge e rovesci tornino a interessare il Sud. Potrebbe cambiare il tempo anche in Pianura Padana nel fine settimana.

Domani, Mercoledì, nubi al Nord e neve sulle Alpi orientali

Mercoledì 28 Ottobre il Nord Italia vedrà molte nubi provenienti dalla Francia, con nevicate attese sulle Alpi orientali oltre i 2000 metri, mentre sulla Pianura Padana al primo mattino si segnaleranno ancora, come già avvenuto ieri, foschie, ma più dense, e banchi di nebbia più diffusi. Nel pomeriggio, invece, ci sarà un tempo più soleggiato e direi più mite per le temperature massime rispetto a Lunedì, sostanzialmente sulla falsariga della giornata precedente.

Al Centro e in Sardegna poche nubi, con tendenza ad ampi rasserenamenti sulla penisola; sull’isola, invece, le nubi potrebbero aumentare e dal tardo pomeriggio non si escludono locali e deboli piovaschi.

Al Sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo, e qualche nube alta e sottile non disturberà più di tanto l’insolazione.

Sul fronte termico ci sono novità: come si è già detto, gocce d’aria fredda in quota dai Balcani si metteranno in moto verso le regioni orientali e il Sud Italia, e questo movimento di masse d’aria favorirà un calo delle temperature al Centro-Sud, poi anche un rinforzo della ventilazione, che risulterà forte sul settore ionico.

Giovedì 29 Ottobre sarà una giornata all’insegna del bel tempo su buona parte d’Italia, con residui addensamenti al Sud, specie sul versante adriatico, ma i principali modelli matematici non sembrano prevedere piogge.

Ecco però le novità: già Venerdì 30 Ottobre il cielo si farà più nuvoloso al Sud e potrebbe tornare a piovere sui settori ionici.

Ponte di Ognissanti, atteso un cambiamento del tempo

Sabato 31 Ottobre una goccia d’aria fredda in quota che proverrà dai Balcani si porterà verso il Sud Italia, coinvolgendo anche le regioni del basso Tirreno con nubi e piogge sparse. Si prospetta un calo della temperatura massima nelle aree interessate dalle precipitazioni. Altrove bel tempo, con foschie e banchi di nebbia in Val Padana centro-occidentale. Anche al Nord, però, la nuvolosità aumenterà a fine giornata, specie verso il Piemonte, per l’espandersi di aria fresca di origine balcanica che sui monti piemontesi realizzerà condizioni di stau, ovvero di sbarramento. In nottata fiocchi di neve sulle Alpi piemontesi e in Valle d’Aosta orientale, a quote superiori ai 1500 metri.

Domenica 1° Novembre sono previsti piovaschi sulla Pianura Padana, in Liguria e al Sud. In linea generale si avrà una giornata molto variabile in Italia, con tutti i dettagli da confermare per previsioni meteo puntuali. Il cambiamento sarà causato da una maggiore ingerenza, rispetto al Sabato, di correnti provenienti dai Balcani.

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