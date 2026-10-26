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L’alta pressione ha ripreso a pieno possesso del Mediterraneo centrale, aprendo così una nuova parentesi abbastanza stabile e avara di piogge. Tuttavia, sarà proprio la presenza dell’alta pressione su più di mezza Europa a riaprire la porta dell’est, permettendo l’ingresso delle prime correnti fredde di stampo invernale.

Freddo da est, si cambia entro Ognissanti

Le fredde correnti orientali, quelle provenienti dalla Scandinavia e dalla Russia, potrebbero gradualmente avvicinarsi all’Europa centrale e al Mediterraneo proprio durante il ponte di Ognissanti, spalancando la strada a un inizio di novembre di stampo più invernale che autunnale.

Ma attenzione, perché le uniche caratteristiche invernali saranno dettate principalmente dalla colonnina di mercurio, poiché è molto probabile che per tante nostre regioni si tratterà di freddo secco.

Tra 30 e 31 ottobre, maltempo all’estremo sud

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa succederà sul finire di ottobre, quando ci troveremo nel pieno del ponte di Ognissanti.

Tra il 30 e il 31 ottobre il tempo sarà nel complesso stabile su quasi tutta Italia, eccezion fatta per l’estremo sud, dove potrebbero formarsi delle piogge sparse e qualche temporale.

In particolar modo, tra Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale ci saranno le maggiori probabilità di maltempo, dovute alla formazione di una depressione sul basso Mediterraneo, una depressione alimentata esattamente dalle correnti più fredde provenienti da nord-est.

Questo significa che già sul finire di ottobre le temperature sono destinate a scendere soprattutto sulle regioni adriatiche e al sud, dove soffieranno venti più freddi di grecale e tramontana.

Temperature sotto media

Apice del freddo tra il 1° e il 2 novembre, quando tutto il sud e il medio-basso Adriatico si troveranno sotto questa bolla più fredda in quota, che garantirà temperature inferiori alle medie del periodo.

Vale a dire che in pieno giorno avremo temperature massime tra i 15 e i 18 °C e temperature minime anche sotto i 5 °C nelle zone più interne e fino a 10 °C sulle zone costiere.

Insomma, temperature più vicine a quelle di fine novembre o inizio dicembre.

Tempo molto più stabile e asciutto sulle regioni del nord e del medio-alto Tirreno, dove splenderà diffusamente il sole e il freddo si farà percepire soprattutto durante le ore di buio, con minime localmente vicine allo zero nelle zone più interne, nelle conche e nelle valli.