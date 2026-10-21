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Da un po’ di anni a questa parte l’autunno è diventato impertinente o meglio, le condizioni meteo climatiche spesso e volentieri sono impertinenti

Sì, perché non si preoccupano di rispettare certi dettami, fanno un po’ quello che vogliono che poi si sia in ritardo o meno sul calendario poco importa. Diciamo che il trend degli ultimi anni si è orientato senz’altro in direzione di una prosecuzione dell’estate non soltanto a settembre ma anche ad ottobre.

Quest’anno è stato a dir poco clamoroso, stavamo seriamente rischiando di dover parlare di caldo anomalo per tutto il mese d’ottobre e fidatevi, c’è il rischio che questo risulti alla fin fine il mese di ottobre più caldo di sempre. Probabile che in molte zone d’Europa lo sia già, probabile lo sia anche qui da noi ma fintantoché non avremo il supporto dei dati ufficiali non possiamo sciogliere la prognosi.

In molti ci chiedete i motivi di questi cambiamenti, sarebbe fin troppo facile dirvi che dipende tutto del riscaldamento globale, quindi dai conseguenti cambiamenti climatici con tutti gli annessi e connessi. Diciamo che il motivo probabilmente è quello, ma il riscaldamento globale sta provocando delle variazioni clamorose alla circolazione atmosferica emisferica.

Purtroppo notiamo sempre più spesso un vortice polare indiavolato e il suo processo di sviluppo vuoi o non vuoi è quello che condiziona maggiormente l’andamento non soltanto della stagione autunnale ma anche dell’inverno. Tale sviluppo è una conseguenza della fusione sempre più preoccupante dei ghiacci artici e sapete per quale motivo?

Beh, perché la natura cerca poi di ricucire lo strappo elaborando un vortice polare enorme ed estremamente forte capace di congelare nuovamente le acque artiche. Ecco, questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il meteo autunnale è diventato totalmente impertinente, un meteo che di autunnale spesso e volentieri non ha proprio un bel niente.

Cambierà qualcosa in futuro? Questo non possiamo sapere, la speranza è che qualcosa finalmente cambi o comunque che si possa tornare verso una parvenza di normalità meteo climatica.