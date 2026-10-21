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Finisce ufficialmente l’estate… Ah no, scusate, ci siamo sbagliati… L’estate era già finita da tempo ma voi ve ne eravate accorti? Noi no, perché le condizioni meteo climatiche erano sempre le stesse, da metà giugno in poi siamo andati avanti sempre e comunque con l’anticiclone africano. Salvo rare occasioni che come sappiamo possiamo contare sulle dite di una mano

Certo, avendo davanti ai nostri occhi vuoi non vuoi il calendario sapevamo fin troppo bene che in realtà eravamo in autunno, prima dal punto di vista meteorologico ora anche sul fronte astronomico.

A settembre guardavamo con molto interesse all’ultima parte del mese, ma in quel caso il cambiamento non riuscì ad andare a segno. Poi arrivò ottobre ed anche in quel caso guardammo con molta attenzione le varie proiezioni modellistiche alla ricerca di un segnale incoraggiante.

Il segnale che l’estate infinita potesse terminare, il segnale che l’autunno riuscisse a prendere il sopravvento una volta per tutte. Quel segnale arrivò, ma si parlava di circa metà mese ed in effetti è andata proprio così, a metà ottobre i segnali si sono palesati e finalmente possiamo parlare di svolta stagionale.

Già, possiamo parlare della fine di una stagione meteo, l’estate, e l’inizio di un’altra, ovvero l’autunno. Però dobbiamo essere onesti e sinceri, se ne parla dopo aver perso un mese e mezzo (se guardiamo il calendario meteorologico) o comunque più di un mese (se guardiamo il calendario astronomico).

L’autunno si guarderà indietro? Beh, la speranza a questo punto è che non si guardi più alle spalle ma che prosegua diritto per la propria strada perché non c’è più tempo da perdere. Siamo arrivati ad un punto in cui svoltare non è più possibile, ci servono le piogge, ci serve il maltempo, ci serve il vento, insomma ci servono tutti quegli elementi atmosferici che dovrebbero far parte di questa stagione.

Soprattutto ci serve l’oceano Atlantico, capace di sospingere le perturbazioni sul Mediterraneo e finalmente il grande oceano pare si sia risvegliato dal torpore. Avanti quindi, avanti tutta con l’autunno in poppa.