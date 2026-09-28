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L’anticiclone che da diversi giorni continua a interessare l’Italia sembra destinato a perdere gradualmente parte della propria energia nel corso della settimana. Questo lento indebolimento, tuttavia, non sarà sufficiente a determinare un vero e proprio cambio di scenario sul fronte meteorologico. L’alta pressione riuscirà infatti a garantire una sostanziale protezione sulla maggior parte del territorio nazionale, impedendo alle perturbazioni atlantiche di imporsi in maniera decisa.

Il risultato sarà un fine settimana ancora caratterizzato da una discreta stabilità atmosferica, con cieli generalmente poco nuvolosi e fenomeni relegati soprattutto alle aree montuose. Non ci troveremo dunque di fronte a un quadro tipicamente autunnale: l’atmosfera continuerà a conservare caratteristiche relativamente miti e, in particolare durante le ore pomeridiane, le temperature potranno attestarsi su valori superiori alla media del periodo.

Questo non significa però che il tempo sarà del tutto uniforme ovunque. La presenza dell’anticiclone favorirà infatti condizioni di stabilità, ma proprio nei bassi strati dell’atmosfera potranno accumularsi umidità e qualche banco di nebbia o foschia. Le zone interne e le pianure, specie laddove il vento sarà debole, saranno quindi quelle maggiormente esposte a queste piccole insidie.

Sabato 3 ottobre, sole prevalente e foschie in Val Padana

La giornata di sabato 3 ottobre si aprirà all’insegna di condizioni meteorologiche nel complesso tranquille su gran parte dell’Italia. Il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso sia al Nord sia al Centro e al Sud, con ampi spazi soleggiati soprattutto sulle zone pianeggianti e lungo le coste.

Qualche nube in più potrà comparire nelle ore centrali della giornata in prossimità dei rilievi alpini, dove l’attività diurna potrebbe favorire la formazione di locali addensamenti. Si tratterà comunque di nubi prevalentemente innocue e, nella maggior parte dei casi, non associate a precipitazioni significative.

La situazione più particolare riguarderà ancora una volta la Val Padana. Durante la notte e nelle prime ore del mattino, l’assenza di una ventilazione vivace e l’elevata umidità nei bassi strati potranno favorire la formazione di foschie dense, in particolare nelle aree dove l’aria tende maggiormente a ristagnare. La visibilità potrà quindi risultare temporaneamente ridotta, prima di un progressivo miglioramento con il passare delle ore.

Sul fronte delle temperature non sono attesi cambiamenti importanti. Le minime saranno generalmente abbastanza fresche e vicine ai valori tipici del periodo, mentre durante il pomeriggio il soleggiamento consentirà ai termometri di raggiungere valori ancora decisamente miti per l’inizio di ottobre. Una situazione che conserverà quindi un’impronta più vicina alla fine dell’estate che al pieno autunno.

Domenica 4 ottobre, ancora stabilità ma qualche piovasco sulle Alpi

Anche la giornata di domenica 4 ottobre dovrebbe confermare, nel complesso, il quadro meteorologico delineato per il sabato. L’alta pressione continuerà infatti a garantire una prevalenza di condizioni stabili, con ampie schiarite e cieli poco nuvolosi su gran parte delle regioni italiane.

Le principali eccezioni saranno rappresentate di nuovo dalle zone montuose. Sulle Alpi, soprattutto durante le ore pomeridiane, potranno svilupparsi maggiori addensamenti nuvolosi. In questo caso non si può escludere qualche breve piovasco, più probabile sui settori alpini occidentali e nelle aree prossime ai confini. I fenomeni, tuttavia, dovrebbero rimanere circoscritti e di breve durata, senza compromettere il carattere generalmente stabile della giornata.

Altrove prevarrà invece il sole, con qualche nube innocua di passaggio. Anche domenica le temperature conserveranno caratteristiche particolarmente miti: le ore notturne potranno risultare fresche, specie nelle zone interne e nelle pianure, mentre nel corso del pomeriggio i valori torneranno a salire, portandosi al di sopra delle medie climatiche attese per i primi giorni di ottobre.

In definitiva, il weekend si annuncia ancora caratterizzato da una sostanziale tranquillità atmosferica. L’anticiclone mostrerà qualche segnale di cedimento, ma senza lasciare spazio, almeno nell’immediato, a un deciso peggioramento. Per assistere a un cambiamento più evidente del tempo sarà quindi necessario seguire l’evoluzione dei giorni successivi, quando l’indebolimento della struttura anticiclonica potrebbe eventualmente favorire l’ingresso di correnti più instabili.