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Anticiclone in rinforzo, il tempo estivo non molla

Un’area di alta pressione, tendente a rinforzarsi, caratterizzerà gran parte della settimana, in attesa di un cambiamento che potrebbe esserci verso il fine settimana. Le temperature aumenteranno diffusamente, un po’ meno, sembrerebbe, in Val Padana, dove solo in Emilia-Romagna si toccheranno picchi intorno ai 27°C. Nel milanese, ad esempio a Milano, i valori parrebbero fermarsi intorno ai 25°C. Si tratta comunque di proiezioni e potrebbero esserci scarti verso l’alto. I picchi massimi di temperatura sembrano destinati a raggiungere ancora una volta la Sardegna, dove nelle zone interne si potrebbero toccare temperature sopra i 32°C.

Questo nuovo anticiclone continua quindi a prolungare il tempo estivo sull’Italia. L’estate, tutto sommato, non si è mai interrotta, nonostante il calo termico e la fase di instabilità atmosferica che ha interessato soprattutto il Sud e in parte il Centro Italia. Nel Nord Italia, se ci fate caso, le precipitazioni sono cessate e i modelli matematici non sono molto ottimisti sulla possibilità di pioggia, perlomeno su una previsione a una settimana. Un po’ di instabilità atmosferica potrebbe comparire nel fine settimana, ma è difficilmente localizzabile e deriva soprattutto dal contrasto di temperatura tra masse d’aria differenti. La linea di tendenza per la settimana resta quindi quella di un tempo generalmente bello, anche se al Sud si potrebbero verificare, come vedremo, addensamenti nuvolosi più corposi.

Per ora il sole regge ancora. Le previsioni meteo di Martedì 29 Settembre 2026 descrivono un’Italia in gran parte stabile, con qualche crepa che si apre all’estremo Sud e, verso fine settimana, anche sulle Alpi.

Martedì la Sicilia fa eccezione

Al Nord il cielo resta per lo più limpido. Fanno eccezione le nubi più compatte sull’arco alpino centroccidentale, che dal pomeriggio potranno lasciar cadere qualche debole fenomeno, destinato a spegnersi in fretta in serata. Di notte, invece, foschie dense avvolgeranno le coste dell’Adriatico settentrionale.

Stesso copione al Centro e in Sardegna: tempo stabile e soleggiato su tutto il settore. Tra la notte e il primo mattino la visibilità calerà per le foschie dense lungo le coste del medio Adriatico. Chi guida all’alba sulla litoranea conosce bene quel bianco lattiginoso che si mangia i fari.

Diverso il risveglio al Sud e in Sicilia. Si parte con cielo sereno o poco nuvoloso, ma le nubi cresceranno portando rovesci sui settori ionici e soprattutto sull’isola, dove la parte meridionale vedrà anche locali temporali.

Quanto alle temperature, le minime scendono in Valle d’Aosta, salgono nettamente nelle aree interne del settore centrale delle Marche e restano generalmente stazionarie altrove. Le massime sono in diminuzione su Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, in aumento sulla Sardegna occidentale, in particolare lungo la fascia costiera, e stazionarie nel resto del Paese.

Mercoledì e Giovedì, nuvole in arrivo al Centro-Sud

Mercoledì 30 Settembre si apre ancora nel segno del bel tempo su gran parte del Paese, con qualche locale aumento della copertura nuvolosa. Sulla Sicilia orientale, però, addensamenti cumuliformi potranno dar vita a isolati piovaschi.

Con Giovedì 1 Ottobre il quadro si complica. Al Nord le condizioni restano stabili, con ampie velature. Al Centro e al Sud, invece, la nuvolosità in aumento provocherà rovesci e locali temporali su Calabria centrale, Puglia meridionale, Sicilia orientale e meridionale e Sardegna meridionale. Niente di duraturo, in effetti: i fenomeni si attenueranno nel corso della giornata, lasciando spazio a progressive schiarite.

Il weekend cambia faccia ad Alpi e Sardegna

Venerdì 2 Ottobre il cielo sarà in genere poco nuvoloso, al più velato. Più consistente la copertura sull’arco alpino e sulla Lombardia nordorientale, con rovesci e temporali. In Sardegna sono previste piogge e qualche isolato rovescio, mentre su Calabria meridionale e Sicilia sono attesi isolati piovaschi, in generale attenuazione serale.

Sabato 3 Ottobre sulle regioni del Nord-Ovest e sulla Sardegna una copertura compatta dovrebbe portare rovesci e temporali, capaci di allargarsi dal pomeriggio anche a parte del Trentino Alto Adige. Nel resto d’Italia le ampie velature si alterneranno a un cielo poco nuvoloso, con nubi in aumento dal pomeriggio sul basso Lazio e qualche piovasco. Su alcune aree del Sud, però, l’instabilità non molla: tra pomeriggio e sera potrebbero arrivare piogge e rovesci sparsi su Campania, Calabria, Puglia meridionale e Sicilia.

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