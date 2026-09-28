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Ottobre è storicamente uno dei mesi più a rischio alluvioni in Italia. Le perturbazioni autunnali, il Mar Mediterraneo ancora caldo e i temporali autorigeneranti, soprattutto su Liguria, Toscana, Campania e versanti ionici, producono accumuli eccezionali in poche ore. Come abbiamo già spiegato, un mare più caldo del normale mette in gioco più energia e alimenta fenomeni sempre più violenti. Ecco le alluvioni storiche più rilevanti avvenute proprio in questo mese.

Eventi antichi e medievali

Il 17 ottobre 589 è ricordato come la “rotta della Cucca” sull’Adige. Secondo Paolo Diacono, l’acqua arrivò fino alle finestre alte della basilica di San Zeno a Verona e ridisegnò in parte l’idrografia del Veneto (Brenta, Bacchiglione, laguna). È una data simbolica più che un evento isolato: rientra in un periodo di crisi climatica e di abbandono delle opere idrauliche dopo la caduta dell’Impero. La lunga cronologia delle alluvioni italiane parte proprio da qui.

Anche l’Arno ha avuto piene documentate in ottobre: il 1° ottobre 1269 e il 30 ottobre 1589.

Le grandi catastrofi del Novecento

21 ottobre 1953 – Reggio Calabria : la fiumara Valanidi in piena provocò vittime e numerosi dispersi a Reggio Calabria .

: la in piena provocò vittime e numerosi dispersi a . 25-26 ottobre 1954 – Salerno e Costiera Amalfitana : è l’alluvione di ottobre dal bilancio più pesante. Caddero oltre 500 mm di pioggia in meno di 24 ore, con punte di intensità estrema. Torrenti in piena e frane devastarono Vietri sul Mare , Cava de’ Tirreni , Maiori , Minori , Tramonti e diversi quartieri di Salerno . Ci furono vittime, feriti e migliaia di senzatetto. Il villaggio di Molina fu cancellato e i detriti modificarono persino la linea di costa. È considerata una delle peggiori tragedie idrogeologiche del dopoguerra, seconda solo al Vajont per numero di vittime in un singolo evento.

: è l’alluvione di dal bilancio più pesante. Caddero oltre 500 mm di pioggia in meno di 24 ore, con punte di intensità estrema. Torrenti in piena e frane devastarono , , , , e diversi quartieri di . Ci furono vittime, feriti e migliaia di senzatetto. Il villaggio di fu cancellato e i detriti modificarono persino la linea di costa. È considerata una delle peggiori tragedie idrogeologiche del dopoguerra, seconda solo al per numero di vittime in un singolo evento. 7-8 ottobre 1970 – Genova : record pluviometrico di 948 mm in 24 ore a Bolzaneto , ancora oggi il primato italiano. Esondarono Bisagno , Fereggiano , Leira , Polcevera e altri torrenti. Ci furono vittime e dispersi, oltre a più di 2.000 sfollati. Il ponte medievale di Sant’Agata crollò in parte. Per i genovesi rimane l’alluvione “per antonomasia”.

: record pluviometrico di a , ancora oggi il primato italiano. Esondarono , , , e altri torrenti. Ci furono vittime e dispersi, oltre a più di 2.000 sfollati. Il ponte medievale di crollò in parte. Per i genovesi rimane l’alluvione “per antonomasia”. 7-8 ottobre 1977 – Piemonte e Valle d’Aosta: piogge intense e piene diffuse colpirono il Nord-Ovest Italia, causando vittime.

Eventi dal 2000 a oggi

13-16 ottobre 2000 – Piemonte, Valle d’Aosta e bacino del Po : una delle peggiori alluvioni del secolo nel Nord-Ovest Italia. Si registrarono fino a 864 mm in sei giorni a Rosone . Po , Dora Riparia , Orco e Dora Baltea andarono in piena eccezionale e Torino finì sott’acqua in zone che non si allagavano dal 1901 . Ci furono vittime, 30-40 mila sfollati e danni enormi.

: una delle peggiori alluvioni del secolo nel Italia. Si registrarono fino a 864 mm in sei giorni a . , , e andarono in piena eccezionale e finì sott’acqua in zone che non si allagavano dal . Ci furono vittime, 30-40 mila sfollati e danni enormi. 1° ottobre 2009 – Messina (Giampilieri e Scaletta Zanclea) : colate di fango e frane nel territorio di Messina causarono vittime.

: colate di fango e frane nel territorio di causarono vittime. 4-5 ottobre 2010 – Genova e Prato : allagamenti a Sestri Ponente , Varazze e Prato , con vittime.

: allagamenti a , e , con vittime. 25 ottobre 2011 – Spezzino e Lunigiana : oltre 500 mm in poche ore, esondazione di Vara e Magra , vittime tra le Cinque Terre e l’entroterra.

: oltre 500 mm in poche ore, esondazione di e , vittime tra le e l’entroterra. 9-10 ottobre 2014 – Genova : di nuovo il Bisagno e i suoi affluenti invasero le strade di Genova , con vittime.

: di nuovo il Bisagno e i suoi affluenti invasero le strade di , con vittime. 2-3 ottobre 2020 – Piemonte : colpite soprattutto la provincia di Cuneo e le sue valli, con vittime e danni diffusi.

: colpite soprattutto la provincia di e le sue valli, con vittime e danni diffusi. 19-20 ottobre 2024 – Emilia-Romagna: a Bologna e nel bolognese alcune stazioni registrarono il record di pioggia giornaliera. Allagamenti estesi, perdita di vite umane e migliaia di sfollati. Ottobre 2024 è stato uno dei mesi più piovosi degli ultimi decenni, con 19 eventi alluvionali gravi.

Altri episodi rilevanti: Capoterra (Sardegna) il 22 ottobre 2008, Crotone il 14 ottobre 1996, Benevento nell’ottobre 2015, oltre a numerosi eventi in Liguria e Sicilia.

In ottobre le zone più colpite restano sempre le stesse. La Liguria subisce i temporali stazionari sul Golfo, mentre la Costiera Amalfitana e il messinese pagano i versanti ripidi e urbanizzati. Seguono il Piemonte alpino e la Pianura Padana quando le piogge persistono per giorni. Rispetto agli anni ’50-’70 i sistemi di allerta sono migliorati, ma gli eventi estremi sono diventati più intensi.

Credit, ricerche personali ed il contributo scientifico di