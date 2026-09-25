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Il prossimo fine settimana, Sabato 26 e Domenica 27 Settembre, sarà caratterizzato da un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte dell’Italia. Dopo una fase contraddistinta da temperature più fresche e da qualche episodio di instabilità, lo scenario atmosferico è destinato a cambiare grazie all’espansione di una robusta area di alta pressione subtropicale verso il Mediterraneo centrale. L’anticiclone favorirà una progressiva stabilizzazione del tempo, con la diminuzione delle nubi e una generale attenuazione delle precipitazioni.

Già nella giornata di Sabato 26 Settembre il quadro meteorologico apparirà molto più tranquillo su buona parte del Paese. I cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi e i fenomeni risulteranno generalmente assenti. Qualche maggiore incertezza potrebbe ancora interessare la Sicilia centro-meridionale, dove non si può escludere la formazione di isolati rovesci, comunque circoscritti e di breve durata. Si tratterà, dunque, di fenomeni locali, inseriti all’interno di un contesto nettamente più stabile rispetto ai giorni precedenti.

Nel resto d’Italia prevarranno condizioni favorevoli, con ampi spazi di sereno e una progressiva attenuazione della ventilazione. L’azione dell’alta pressione sarà importante non soltanto per allontanare le perturbazioni, ma anche perché contribuirà a richiamare masse d’aria più miti. Questo processo porterà quindi a un graduale aumento delle temperature, particolarmente evidente tra Sabato e Domenica, come avevamo già anticipato parlando del caldo fuori stagione in arrivo nel weekend.

Domenica 27 Settembre, temperature in aumento fino a 26-27°C

Il vero cambiamento termico sarà evidente soprattutto nella giornata di Domenica 27 Settembre, quando l’anticiclone dovrebbe consolidare la propria presenza sul Mediterraneo centrale. La conseguenza sarà una giornata dominata da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte delle regioni italiane.

Le temperature massime sono attese in ulteriore aumento e in numerose località della Pianura Padana, del Centro e del Sud i termometri potranno raggiungere valori intorno ai 26-27°C. Non sono inoltre da escludere punte localmente superiori nelle aree maggiormente esposte alle correnti di origine subtropicale. Tra le zone che potrebbero risentire di più dell’afflusso di aria calda figurano i versanti tirrenici, la Sardegna e la Sicilia, dove il clima potrà risultare particolarmente mite per il periodo.

La Domenica si presenterà quindi luminosa e piacevole, con temperature che in alcune zone potranno ricordare più la fine dell’Estate che l’inizio dell’Autunno. Il confronto con le medie climatiche del periodo potrebbe evidenziare valori superiori di alcuni gradi, anche se naturalmente la situazione varierà da una località all’altra. Altitudine, esposizione e caratteristiche del territorio continueranno infatti a influenzare in maniera significativa le temperature registrate. Un quadro coerente con le tendenze che indicano un fine Settembre mite e soleggiato.

Mattinate fresche e pomeriggi miti: un contrasto tipico dell’Autunno

Nonostante il ritorno del caldo durante le ore centrali della giornata, non bisognerà dimenticare che siamo ormai alla fine di Settembre. Le notti più lunghe e il progressivo raffreddamento del suolo favoriranno infatti temperature mattutine piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate, nelle pianure interne e nelle aree soggette alle inversioni termiche.

Potrà quindi verificarsi un marcato contrasto termico tra le prime ore della giornata e il pomeriggio: al mattino sarà necessario fare i conti con valori freschi, mentre nelle ore centrali il maggiore soleggiamento e l’afflusso di aria mite permetteranno alle temperature di salire rapidamente. Sarà uno degli aspetti più caratteristici del prossimo fine settimana.

Nel complesso, il 26 e 27 Settembre rappresenteranno dunque una parentesi stabile e mite per gran parte dell’Italia, confermando un finale di mese all’insegna dell’anticiclone e del caldo tardivo. L’alta pressione garantirà una prevalenza di sole, precipitazioni molto limitate e un aumento delle temperature, con valori massimi localmente prossimi ai 27°C. Una situazione che offrirà condizioni ideali per le attività all’aperto e che, almeno temporaneamente, regalerà al Paese un assaggio d’Estate proprio mentre il calendario si avvia verso il pieno Autunno, dopo settimane in cui l’anticiclone è rimasto protagonista sull’Italia.