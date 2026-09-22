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Continua a fare decisamente caldo per il periodo. Anche se le condizioni meteoclimatiche non sono ovviamente paragonabili alla calura estrema dell’estate, non sembra affatto sbloccarsi la situazione. Le proiezioni a lungo termine del Centro Europeo sono nette e indicano uno scenario caratterizzato da temperature ancora superiori alle medie stagionali. La presenza di un campo di alta pressione di matrice ibrida continuerà a favorire giornate miti e soleggiate, con valori tipici di Agosto e non di fine Settembre.

Clima molto caldo per il periodo

Secondo gli ultimi aggiornamenti di ECMWF, dopo l’irruzione fredda che dovrebbe far calare i termometri per un paio di giorni, ecco che indicativamente tra il 25 e il 27 Settembre potrebbe verificarsi un nuovo rinforzo dell’anticiclone. Si tratterebbe di un’ulteriore fase fin troppo calda, non eccezionale, ma il freddo continua comunque a latitare. E questo potrebbe durare: la parte finale di Settembre, infatti, rischia di trascorrere con condizioni più calde del normale, prolungando una stagnazione atmosferica interrotta solo da alcuni forti temporali al sud, e nemmeno in tutte le regioni. Di piogge organizzate non c’è neanche l’ombra.

Desideriamo chiarire un aspetto ai nostri lettori. È vero che si tratta di una tendenza a medio e lungo termine, soggetta a possibili variazioni con l’avvicinarsi dell’evento, ma il segnale che emerge è quello di un anticiclone bello forte e della totale mancanza di fronti perturbati, sicuramente fino ai primissimi giorni di Ottobre.

Autunno che parte caldissimo

L’autunno astronomico, che scatta ufficialmente mercoledì 23 Settembre, muove i suoi primi passi in un contesto climatico spiccatamente anomalo e dominato dal caldo fuori stagione. Non c’è la minima possibilità che arrivino masse d’aria molto fredde e, soprattutto, umide e piovose. E questo è un dramma, perché il quadro meteo è orientato di continuo verso la stabilità atmosferica, ormai da metà Maggio. Se da un lato è vero che abbiamo avuto delle fasi temporalesche anche piuttosto violente, dall’altro non possiamo negare che l’anticiclone di matrice africana sia il vero dominatore da ben quattro mesi. Per vedere un vero e proprio ribaltone meteo bisognerà aspettare, con ogni probabilità, la prima decade di Ottobre.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE