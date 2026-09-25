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È arrivato il primo fresco vero di stagione. Grazie all’arrivo di correnti fredde balcaniche, abbiamo avuto condizioni meteo-climatiche più tipiche del periodo, con le prime minime sotto i 10°C in Valle Padana e massime appena sopra i 20°C un po’ su tutte le regioni adriatiche. Oltretutto, a rendere più gradevole la situazione è stato soprattutto il netto abbassamento dei tassi di umidità, favorito proprio da questa ventilazione di origine orientale. Abbiamo quindi salutato in maniera definitiva e assolutamente irreversibile il caldo estremo che questa lunga e faticosa estate 2026 ci ha proposto.

Ma l’anomalia continuerà

Presto detto. Avete presente quel motto che dice: “tutto cambia affinché nulla cambi”? Ecco, è il caso dell’atmosfera. Nelle prossime ore, in particolare da domenica 27, l’alta pressione tornerà rapidamente a interessare gran parte dell’Italia. Si tratta del solito anticiclone africano, ovviamente meno potente dei veri e propri mostri estivi, ma il pattern meteo non cambia. Mancano completamente le correnti umide atlantiche e questa eterna figura di alta pressione ormai ci sta coinvolgendo da circa metà maggio a oggi. Colonnina di mercurio in netto aumento, quindi.

Qualche dato? In molte località sono attesi valori massimi prossimi ai 28-29°C, non soltanto al Centro-Sud ma anche in diverse zone della Pianura Padana. Sulle Isole Maggiori, tra il 27 e il 30 settembre, non sono inoltre escluse punte intorno ai 30-31°C. Scusate se è poco!

Rimonta decisa dell’ennesimo anticiclone, dal 27 settembre in poi

Chiariamo un concetto

Sarà quindi un ritorno del caldo, ma con caratteristiche molto diverse rispetto alle fasi più estreme del periodo giugno-settembre. Non è infatti atteso un caldo particolarmente afoso o opprimente: i tassi di umidità saranno comunque decisamente più bassi e, soprattutto, le nottate risulteranno molto fresche. Non appena il sole calerà, la frescura notturna prenderà il sopravvento e sarà impossibile ritrovarsi con 31-33°C anche a mezzanotte.

C’è però un problema: l’autunno non parte. Quelle di questo periodo, e a maggior ragione di fine settembre, non sono e non saranno condizioni meteo di stampo autunnale. Ne risulta una sorta di prolungamento dell’estate, con un clima più gradevole soltanto grazie alle notti ormai lunghe e a una radiazione solare decisamente più debole rispetto al cuore della stagione.

Piogge autunnali lontane e clima ancora tiepido: ecco gli ingredienti almeno fino al 2-3 Ottobre

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICONAROMEARPEGE

 

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