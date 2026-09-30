Seguici su Google

Austen, la tempesta che riscrive i primati di settembre

Nel Nord Atlantico si è formata la tempesta Austen. È il primo nome della lista stagionale condivisa da Met Office, Met Éireann e KNMI. Si tratta di un ciclone extratropicale in piena ciclogenesi esplosiva, il cosiddetto ciclone bomba. La pressione al centro era di circa 990 hPa lunedì sera ed è scesa a 964 hPa martedì vicino a Rockall, a ovest dell’Irlanda. Per oggi mercoledì 30 settembre i modelli matematici la collocano tra 945 e 953 hPa a sud-ovest dell’Islanda. Il calo ha superato di molto la soglia della bombogenesi, cioè 24 hPa in 24 ore. Da qui l’eccezionalità della bassa pressione.

A fine settembre valori sotto i 950 hPa sono rarissimi. Il record assoluto atlantico resta la Braer Storm del gennaio 1993, con circa 914 hPa. Per settembre si cita un minimo di 942 hPa in Islanda nel 1906. Austen punta quindi al primato per una fase così precoce della stagione.

Burrasche tra Isole Britanniche e Islanda

Il nucleo più profondo resta in mare, ma la circolazione è vastissima. Su Irlanda e Regno Unito soffiano venti da burrasca a tempesta, con raffiche oltre 150 km/h al largo, linee di groppo e piogge. Sull’oceano esposto le onde raggiungono 8-12 metri. Tra mercoledì e giovedì il minimo risale verso l’Islanda, con piogge intense sulle coste meridionali e venti orientali fino a 23 metri al secondo. Sul fianco orientale del vortice, la Francia meridionale rischia temporali e accumuli di pioggia localmente molto abbondanti.

Italia ai margini, l’anticiclone regge

L’Italia resta protetta da un robusto anticiclone esteso tra Europa centrale e Mediterraneo, destinato a resistere fino ai primi giorni di ottobre. Tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre i venti occidentali spingeranno una fascia nuvolosa sul Nord-Ovest Italia e sulla Sardegna. È possibile qualche pioggia debole su Ponente Ligure, Piemonte occidentale e Alpi occidentali. Ma attenzione: una massa d’aria instabile si porterà nel sud della Francia, dove son previste piogge a carattere torrenziale, con il rischio di alluvioni.

In Italia, altrove prevarranno sole e velature, con massime di 26-29°C e punte oltre 30°C in Sardegna e nelle zone interne del Centro Italia. I mari resteranno calmi o poco mossi. Il quadro conferma un avvio di ottobre anomalo e avaro di piogge. Intanto i modelli matematici intravedono cicloni atlantici più incisivi e una svolta autunnale potenzialmente fredda. E novità, Copernicus, un centro meteo e clima europeo, insiste: ottobre sarà molto piovoso in Italia.

Credit