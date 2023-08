La crescente domanda globale di carbone ha messo a dura prova diverse città del Sud Africa. Il traffico, spesso associato alle condizioni meteo, ha creato caos in città precedentemente tranquille, con gravi conseguenze per la sicurezza e la qualità della vita dei residenti. Uno scienziato osservando la situazione potrebbe notare che non si tratta solo di un problema economico, ma anche ambientale e sociale.

L’impatto del traffico sulle città di confine

La logistica, influenzata anche dalle condizioni meteo, ha creato caos nella tranquilla città di confine di Komatipoort. Precedentemente, il più grande disturbo era causato dagli elefanti che fuggivano dal vicino Parco Nazionale Kruger.

Aumento della criminalità

Il traffico ha creato opportunità per i criminali, portando a un aumento dei furti, delle rapine e delle aggressioni. Gli incidenti stradali sono aumentati in maniera significativa, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti.

La causa del traffico: la domanda di carbone

Dopo l’invasione della Russia in Ucraina nel febbraio 2022, il Sud Africa è diventato una delle principali alternative all’Europa per il carbone russo. Questo ha portato a un aumento del traffico di camion diretti al porto di Maputo, anche se la paura europea di una crisi energetica è attualmente attenuata.

L’industria del carbone in Sud Africa

Il Sud Africa è il quinto produttore mondiale di carbone. L’anno scorso, 15 milioni di tonnellate di carbone sono arrivate ai porti via strada, e altri 50 milioni di tonnellate via treno.

Problemi con il trasporto ferroviario

Nonostante la domanda, il trasporto ferroviario, spesso influenzato da fattori come il meteo, non è una soluzione fattibile a causa dei problemi con Transnet Freight Rail. Questi problemi hanno portato a una crescente dipendenza dal trasporto su gomma, che ha un impatto maggiore sull’ambiente e sulla sicurezza stradale.

Le conseguenze economiche

Il costo del trasporto su strada è del 40% superiore a quello ferroviario. Se la rete ferroviaria avesse funzionato a piena capacità, i minatori avrebbero esportato beni per un valore superiore ai 100 miliardi di rand.

Il futuro delle città sudafricane

Le città come Pongola, precedentemente tranquille, ora risentono del traffico pesante. Gli incidenti stradali sono diventati sempre più frequenti e gravi.

La voce della comunità

La comunità locale esige cambiamenti. Vogliono che il trasporto di carbone avvenga principalmente via treno per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la sicurezza stradale.

In conclusione, mentre gli scienziati e gli esperti del meteo continuano a monitorare la situazione, è chiaro che il Sud Africa deve affrontare una crisi derivante dalla crescente domanda di carbone e dalle sue conseguenze.