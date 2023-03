Si avvicina una nuova settimana, si avvicina un deciso cambio di circolazione delle masse d’aria sull’emisfero boreale. Il quadro meteo europeo subirà una marcata rivalutazione a seguito di un decentramento del vortice polare tra Russia ed Europa settentrionale. L’aria gelida polare, insomma, si riverserà interamente sull’Asia settentrionale, la Scandinavia e la Russia europea, mentre gli anticicloni prevarranno su Groenlandia, nord America e Polo Nord.

Gli effetti di questa nuova disposizione, ovviamente momentanea, delle figure bariche apporterà un netto cambio di circolazione tra Atlantico ed Europa. L’aria fredda artica scivolerà sul mar di Norvegia e a seguire sull’Atlantico centro-orientale, favorendo lo sviluppo di varie perturbazioni. Alcune di queste riusciranno a muoversi verso il Mediterraneo nel corso della prossima settimana, determinando condizioni di instabilità diverse dalle precedenti ondate di maltempo.

Torneranno a soffiare in Italia i venti di libeccio, con alta probabilità per gran parte della settimana! Le correnti umide da sud-ovest apporteranno addensamenti lungo i settori tirrenici e sul Triveneto, i quali daranno luogo a piogge e rovesci sparsi. Non si prevedono perturbazioni ben organizzate ed in grado di generare piogge diffuse, ma dovremo fare i conti con instabilità sparsa, più incisiva a ridosso della catena appenninica e sulle Alpi orientali. Altrove poche piogge o addirittura fenomeni inesistenti.

Ma il protagonista della settimana sarà principalmente il vento di libeccio, che soffierà con raffiche sostenute attorno ai 30-50 km/h. L’apice del vento è atteso al momento l’8 marzo, poi negli ultimi giorni della settimana potrebbe irrompere il maestrale.

Questi venti tiepidi di libeccio faranno impennare le temperature su tutta Italia! Questi venti traghetteranno aria molto più mite sub-tropicale verso il Mediterraneo, pertanto dovremo fare i conti con un inevitabile aumento termico. Le massime potranno superare agevolmente i 20°C specie da mercoledì in poi, per cui potremo parlare di temperature simil-primaverili. Ovviamente il meteo si presenterà instabile, dunque per il momento sarà difficile vivere giornate miti e contemporaneamente molto stabili e tranquille.