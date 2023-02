HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

L’esercito americano ha abbattuto un pallone spia cinese sopra l’Oceano Atlantico. Mentre il pallone si trovava al largo della costa della Carolina del Sud, nelle scorse ore è stato abbattuto da aerei caccia statunitensi. Un F-22 ha abbattuto il pallone a un’altitudine di 18 km dal suolo ha detto un alto funzionario militare statunitense.

Il pallone è stato abbattuto da un missile A9X.

Il pallone, che la Cina aveva precedentemente affermato essere un dirigibile civile, ha sorvolato il Nord America per diversi giorni prima di essere abbattuto al largo della costa della Carolina del Sud, all’interno dello spazio aereo statunitense.

Un pallone sonda meteorologico è un particolare pallone aerostatico che porta a bordo degli strumenti per la misura meteorologica. Una volta rilasciato, si alza fino a un’altitudine di circa 20 km prima di esplodere. Difficilmente riesce a percorrere le distanze Cina costa orientale degli Stati Uniti. Ogni giorni sono decine e decine i palloni che vengono lanciati per scopi meteorologici.

Il principale vantaggio del pallone è che può essere usato per raccogliere dati meteorologici, come l’umidità, la pressione, la temperatura e l’intensità del vento. La gamma di prodotti disponibili è piuttosto ampia.

Di recente, i funzionari meteorologici in Thailandia hanno lanciato un pallone sonda da record alto. Il pallone ha viaggiato nella stratosfera salendo più in alto di circa 30 km di altezza.

Il pallone thailandese ha avuto una buona resistenza alle condizioni meteorologiche estreme, registrando temperature fino a -68°C (siamo comunque sempre in Stratosfera). L’obiettivo del pallone sonda è quello di raccogliere dati meteorologici, e volendo, anche come un mezzo di trasporto per raggiungere altezze elevate.

Il pallone cinese è apparso a tutta la comunità scientifica sospetto, anche se è difficile che avesse scopi miliari, ma come spesso avviene, dalla Cina poco trapela, purtroppo, ed in questo caso, tra Cina e USA, non correndo ottimi rapporti, la cooperazione si è incrinata.

Ci auguriamo che per la scienza si faccia luce su questa vicenda senza alcuna macchia per la Cina.