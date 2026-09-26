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Non manca ormai tanto all’inverno, se pensiamo che dal punto di vista meteorologico esordirà il 1 dicembre alla fin fine mancano poco più di due mesi. Se invece consideriamo l’esordio dal punto di vista astronomico mancano circa due mesi e mezzo

Fatto sta che ormai si sta abbondantemente parlando di quelle che potrebbero essere le proiezioni meteo climatiche stagionali, fatto sta che si sta cercando di capire se il prossimo sarà l’ennesimo inverno senza alcuna ondata di freddo. Sì, perché i due precedenti inverni (per chi se lo fosse scordato) furono letteralmente inutili.

Magari non inutili per tutti, però dal punto di vista della normalità stagionale possiamo tranquillamente affermare che lo furono. Non fece freddo, non nevicò, insomma non fu per niente inverno.

Quest’anno però le cose potrebbero andare diversamente, quest’anno potrebbero esserci delle situazioni estremamente interessanti sia dal punto di vista del freddo sia dal punto di vista della neve. Che poi lo sappiamo, la neve non è altro che una conseguenza del freddo, anche se poi affinché possa nevicare ovviamente abbiamo necessità del maltempo.

Siamo però convinti che quest’anno potrebbe cadere veramente tanta neve, ovviamente prima sui rilievi ma poi potrebbero esserci tante occasioni anche per abbondanti nevicate a bassa quota. Metri di neve? Beh, non di certo livello del mare, magari neanche in collina, però sulle montagne la prossima potrebbe essere una stagione veramente notevole.

Già questa sarebbe una grossa conquista, ricordiamoci infatti che nei precedenti due inverni nevicò pochissimo anche in montagna quindi il ritorno al passato a partire dai nostri monti potrebbe già essere una eccellente notizia. Se poi si ripeterà 2012 non lo sappiamo, ovviamente non possiamo saperlo, però come vi diciamo da tempo potrebbe verificarsi un evento gelido importante. Evento che potrebbe coinvolgerci nel mese di febbraio 2026.