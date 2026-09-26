Seguici su Google

Alle Isole Canarie il tempo è instabile a tratti. Oggi, sabato 26 settembre 2026, il cielo è in gran parte coperto da nubi medie e alte. La calima, cioè la polvere sahariana, si vede soprattutto in quota. Il caldo resta intenso e sono possibili rovesci deboli e sparsi. Da segnalare un nubifragio nel nord di Tenerife e pare anche neve sul Teide nord.

Non è un maltempo intenso, senza alluvioni né venti estremi, ma sono state giornate “sporche”. Le nubi arrivano per influenza indiretta della tempesta tropicale Gonzalo, che si sta indebolendo al largo di Capo Verde e non ha un impatto diretto sull’arcipelago. A queste si aggiungono la polvere africana e qualche precipitazione occasionale.

Situazione

Cielo : prevalentemente nuvoloso o coperto. Le schiarite sono più probabili sulle isole orientali, Lanzarote e Fuerteventura .

: prevalentemente nuvoloso o coperto. Le schiarite sono più probabili sulle isole orientali, e . Calima : più evidente nel pomeriggio e in serata, soprattutto nelle medianías e sulle cime. Riduce un po’ la visibilità e dà al cielo una tinta giallastra, quasi ocra.

: più evidente nel pomeriggio e in serata, soprattutto nelle medianías e sulle cime. Riduce un po’ la visibilità e dà al cielo una tinta giallastra, quasi ocra. Temperature : ancora alte. Si arriva a 34°C nelle zone interne e sui versanti meridionali e occidentali di Gran Canaria (l’isola più calda), Tenerife e La Gomera . Sulle coste in genere tra 28 e 31°C. Le notti tropicali hanno minime spesso sopra i 24-26°C.

: ancora alte. Si arriva a 34°C nelle zone interne e sui versanti meridionali e occidentali di (l’isola più calda), e . Sulle coste in genere tra 28 e 31°C. Le hanno minime spesso sopra i 24-26°C. Vento : da nord-est, a tratti fresco o forte al mattino nelle zone esposte delle isole montuose, poi in attenuazione e variabile.

: da nord-est, a tratti fresco o forte al mattino nelle zone esposte delle isole montuose, poi in attenuazione e variabile. Pioggia: bassa probabilità di rovesci deboli e isolati, soprattutto sulle isole occidentali (Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro) e su Gran Canaria, più verso il pomeriggio e la sera oppure sulle cime, Teide compreso.

Al momento non ci sono avvisi meteorologici gravi per pioggia o vento forte. Possono restare avvisi gialli localizzati per il caldo su Gran Canaria.

Prossimi giorni: più nubi e rovesci, poi un miglioramento

Domenica 27 e lunedì 28 l’instabilità dovrebbe aumentare un po’, con più nubi e una probabilità maggiore di rovesci, soprattutto sul Nord di Tenerife, su Gran Canaria e su La Palma. Le temperature scenderanno leggermente ma resteranno miti, con massime intorno ai 28-30°C. Poi il tempo dovrebbe migliorare gradualmente.

In sintesi è un clima da “eterna primavera” un po’ perturbato, con nubi, afa e polvere. Per gli aggiornamenti ufficiali si possono consultare i bollettini di AEMET Canarias.

Credit