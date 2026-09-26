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Calima alle Canarie

Alle Isole Canarie il tempo è instabile a tratti. Oggi, sabato 26 settembre 2026, il cielo è in gran parte coperto da nubi medie e alte. La calima, cioè la polvere sahariana, si vede soprattutto in quota. Il caldo resta intenso e sono possibili rovesci deboli e sparsi. Da segnalare un nubifragio nel nord di Tenerife e pare anche neve sul Teide nord.

Non è un maltempo intenso, senza alluvioniventi estremi, ma sono state giornate “sporche”. Le nubi arrivano per influenza indiretta della tempesta tropicale Gonzalo, che si sta indebolendo al largo di Capo Verde e non ha un impatto diretto sull’arcipelago. A queste si aggiungono la polvere africana e qualche precipitazione occasionale.

 

Situazione

  • Cielo: prevalentemente nuvoloso o coperto. Le schiarite sono più probabili sulle isole orientali, Lanzarote e Fuerteventura.
  • Calima: più evidente nel pomeriggio e in serata, soprattutto nelle medianías e sulle cime. Riduce un po’ la visibilità e dà al cielo una tinta giallastra, quasi ocra.
  • Temperature: ancora alte. Si arriva a 34°C nelle zone interne e sui versanti meridionali e occidentali di Gran Canaria (l’isola più calda), Tenerife e La Gomera. Sulle coste in genere tra 28 e 31°C. Le notti tropicali hanno minime spesso sopra i 24-26°C.
  • Vento: da nord-est, a tratti fresco o forte al mattino nelle zone esposte delle isole montuose, poi in attenuazione e variabile.
  • Pioggia: bassa probabilità di rovesci deboli e isolati, soprattutto sulle isole occidentali (Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro) e su Gran Canaria, più verso il pomeriggio e la sera oppure sulle cime, Teide compreso.

Al momento non ci sono avvisi meteorologici gravi per pioggia o vento forte. Possono restare avvisi gialli localizzati per il caldo su Gran Canaria.

 

Prossimi giorni: più nubi e rovesci, poi un miglioramento

Domenica 27 e lunedì 28 l’instabilità dovrebbe aumentare un po’, con più nubi e una probabilità maggiore di rovesci, soprattutto sul Nord di Tenerife, su Gran Canaria e su La Palma. Le temperature scenderanno leggermente ma resteranno miti, con massime intorno ai 28-30°C. Poi il tempo dovrebbe migliorare gradualmente.

In sintesi è un clima da “eterna primavera” un po’ perturbato, con nubi, afa e polvere. Per gli aggiornamenti ufficiali si possono consultare i bollettini di AEMET Canarias.

 

Credit

 

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