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È in corso un nor’easter (depressione atlantica con venti da nord-est) piuttosto intenso e insolito per fine settembre. Sta colpendo il Nord-Est degli Stati Uniti e, in misura minore, le province atlantiche del Canada. Non è un uragano, ma un sistema extratropicale che si è approfondito al largo della costa orientale e sta stazionando, prolungando gli effetti per tutto il weekend.

Zone più colpite

Il maltempo interessa la costa che va da Virginia, Delaware e New Jersey fino a Long Island, New York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts (Boston, Cape Cod, Nantucket) e Maine. Gli effetti sono più lievi in Nuova Scozia e nelle Province Marittime canadesi, dove si registrano pioggia e raffiche fino a circa 110 km/h.

Cosa sta succedendo

Venti forti : raffiche di 80-97 km/h sulla costa, localmente oltre i 100-110 km/h in alcuni punti del Jersey Shore e di Cape Cod . In molte zone sono in vigore avvisi di vento forte (High Wind Warning). Gli alberi ancora pieni di foglie aumentano il rischio di cadute e blackout.

: raffiche di 80-97 km/h sulla costa, localmente oltre i 100-110 km/h in alcuni punti del e di . In molte zone sono in vigore avvisi di vento forte (High Wind Warning). Gli alberi ancora pieni di foglie aumentano il rischio di cadute e blackout. Pioggia : accumuli di pioggia tra 50 e 150 mm in molte aree costiere e urbane (New York, Boston, Jersey Shore ), con picchi locali anche più alti. La pioggia è prolungata, ma non necessariamente accompagnata da temporali violenti.

: accumuli di pioggia tra 50 e 150 mm in molte aree costiere e urbane (New York, Boston, ), con picchi locali anche più alti. La pioggia è prolungata, ma non necessariamente accompagnata da violenti. Mare e inondazioni costiere : onde di 2-4 metri e oltre, erosione delle spiagge e allagamenti nelle zone basse. La Luna piena sta alzando le maree e peggiorando la situazione. Ci sono già segnalazioni di strade sommerse in diverse località del New Jersey .

: onde di 2-4 metri e oltre, erosione delle spiagge e allagamenti nelle zone basse. La sta alzando le maree e peggiorando la situazione. Ci sono già segnalazioni di strade sommerse in diverse località del . Disagi: decine di migliaia di utenze sono già senza elettricità (oltre 70.000 segnalate sabato). Negli aeroporti di New York e Boston ci sono voli in ritardo o cancellati, e alcuni eventi all’aperto sono stati annullati. È stato dichiarato lo stato di emergenza a New York e nel New Jersey.

Tempistica

Le condizioni più critiche, tra vento e pioggia, si stanno verificando sabato 26 settembre e continueranno fino a domenica. Un graduale miglioramento è atteso da lunedì. Il sistema si muove lentamente, perciò gli effetti durano a lungo.

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