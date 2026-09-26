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Sappiamo che in tanti si stanno preoccupando delle proiezioni meteo climatiche rilasciate dai vari modelli di previsione. Sappiamo che in tanti vi state chiedendo se effettivamente avremo un lungo periodo di alta pressione

Beh, diciamo che non abbiamo di certo la pretesa di sapere che cosa succederà da qui a un paio di settimane, possiamo però provare a capire se effettivamente le proiezioni degli autorevoli centri di calcolo internazionali potranno realizzarsi o meno.

Sapete qual è il nostro pensiero? Se non lo sapete vi ricordiamo quanto analizzato e proposto in diversi editoriali degli ultimi tempi, overo la nostra idea non è certo quella che in tanti stanno cercando di far passare, ovvero una lunga fase anticiclonica africana.

No, la situazione cambierà, fidatevi. Prima però effettivamente dovremo affrontare la cosiddetta “ottobrata”, ovvero una fase segnata da un significativo rialzo delle temperature provocato evidentemente dal ritorno dell’anticiclone. Sì, ma rispetto a quanto accaduto nelle tremende settimane estive, peraltro prolungatesi sino ai primi di settembre, stavolta la struttura anticiclonica avrà caratteristiche meno estreme.

C’è da dire anche un’altra cosa, ossia che è normale, è normale che ottobre possa effettivamente presentarci giornate calde e soleggiate, l’importante è che tale fase non abbia una durata estenuante perché allora ciò che al momento possiamo definire normale a quel punto non lo sarebbe più.

Certo, considerando quanto accaduto nel corso dell’Estate era lecito oltre che giusto pretendere che l’Autunno partisse con un altro piglio ma evidentemente – come spesso capita – quando una configurazione barica si instaura ripetutamente cambiare registro richiede un vero e proprio terremoto sinottico.

Tuttavia vi chiediamo: perché fasciarsi la testa in questo momento? Crediamo che sia molto più semplice ritenere l’imminente fase anticiclonica assolutamente normale, se così poi non sarà beh saremo qua a discuterne insieme come al solito.