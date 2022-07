Ci siamo avvalsi delle proiezioni a lunghissimo termine del Centro Meteo Europeo per tracciare possibili evoluzioni meteo climatiche, al fine di individuare quel cambiamento che porterebbe l’Estate verso una parvenza di normalità.

La normalità, in cosa consiste

L’Estate delle nostre aree dovrebbe essere caratterizzata dall’influenza dell’Alta Pressione delle Azzorre. Tale anticiclone renderebbe le stagioni estive calde, ma non troppo, inoltre, ventilate, né torride, né afose. Favorirebbe lo sviluppo di nubi ad evoluzione diurna sui rilievi, e parecchi episodi temporaleschi sulle Alpi.

Le medie del clima danno, per esempio, 15 giorni con temporali nell’area del Passo dello Stelvio, 12 in quella di Cervinia, 13 a Madonna di Campiglio, 8 a Milano. Ciò dimostra che l’Estate di queste aree non è siccitosa come quest’anno, evidenziando la necessità di non costruire grosse dighe di raccolta di acqua per sopperire ai periodi asciutti. Dighe presenti, però, per produrre energia elettrica.

E poi, i 30°C di temperatura massima non dovrebbero essere la regola, e in Luglio non tutte le città di pianura italiane ne erano abbonate. Ecco perché si parla di anomalia, e che viviamo condizioni meteo malsane per l’ambiente, l’agricoltura che con il perdurare di questo nuovo tempo, muteranno per adattarsi.

Però, nelle aree d’Italia a clima mediterraneo è normale che non piova d’Estate, questa è una peculiarità. Non è altresì normale avere giorni e giorni in queste aree temperature massime oltre i 35°C come succede, nemmeno le ormai innumerevoli notti tropicali che son quelle con temperatura sopra i 20°C di minima.

Un primo cambiamento

Nella seconda parte della settimana che inizia si manifesterà un cedimento dell’anticiclone africano, in quanto un Vortice Ciclonico dalla Scandinavia che spingere sino all’Italia masse d’aria fresca in quota che diverranno instabili con il contrasto termico con le nostre terre emerse e mari, producendo temporali anche intensi, ,a sparsi.

Si dovrebbe avere un sensibile calo della temperatura nella regione alpina, specie orientale, così come nel settore orientale del nostro Paese, mentre altrove il calo termico sarà più ridotto, se non quasi insignificante in Val Padana occidentale e Liguria, dove i venti da nord favoriranno un modesto fenomeno di compressione dell’aria nei bassi strati, mantenendo il caldo, comunque inferiore al periodo precedente.

Nuova ondata di calore subito dopo

Le carte dei Centri Meteo europeo e americano introducono la possibilità di un nuovo evento molto caldo proveniente dall’Africa, questo dapprima potrebbe dilagare verso la Penisola Iberica, poi rapidamente verso la Francia, il sud dell’Inghilterra e subito dopo l’Italia, specialmente nei settori occidentali e propagarsi verso l’Europa centrale.

Tale evento meteo si annuncia molto aggressivo. E le prime stime prospettano, per esempio, temperature al suolo da record in Francia e Inghilterra, e forse anche nel Nord Ovest dell’Italia. Ma il tutto sarà da confermare.

Spingendo lo sguardo più avanti, nuova rottura seria dell’Estate

Ed ecco che dopo il 20 Luglio si aprirebbe una voragine dalla regione artica verso la Scandinavia, con una saccatura sino all’Italia. Le correnti in quota si disporrebbero da nord ovest, provenienti dall’Islanda e transitando nelle Isole Britanniche, e ciò non è una buona cosa in quel periodo dell’anno, e rappresenterebbe l’ennesima anomalia di questo clima malato grave.

In Italia si allontanerebbe il caldo africano, e si potrebbero manifestare temporali. La temperatura potrebbe avviarsi verso valori quasi nella norma, anche se il rilascio di calore dai mari e dalle terre emerse, in assenza di un periodo ventoso e perturbato, manterrebbe valori più che estivi.

Un cenno alla pioggia

Le attuali proiezioni sono troppo distanti per fare delle accurate valutazioni, in merito ciò noterete che utilizziamo un costante verbo al condizionale. Orbene, al momento l’ipotesi più accreditata è quella di avere piogge convettive, derivanti da temporali, non dal transito di perturbazioni oceaniche provenienti dalle Isole Britanniche, dove invece il tempo potrebbe essere perturbato.

In Italia non vediamo, nelle proiezioni meteo, formarsi un centro di bassa pressione, nemmeno nel Mar Ligure, ma ciò non vuol dire che non potremmo assistere, soprattutto al Nord Italia, a periodi di acuto maltempo, però di breve durata, con il passaggio di linee di instabilità foriere di temporali.

Insomma, il meteo dopo metà mese potrebbe iniziare a cambiare, e chissà fare da apripista ad un Agosto differente da Luglio.