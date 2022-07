Il meteo d’Agosto è per molti in un periodo di vacanza. Ma tantissimi italiani non ci andranno, o ci sono stati, e dopo l’ondata di calore che sta per investirci con caratteristiche di forte intensità, c’è l’auspicio che il prossimo mese sia più di una calura più lieve.

Un’altra diffusa preoccupazione è quella della pioggia, in quanto la siccità inizia a divenire insostenibile da gestire, e la necessità di avere precipitazioni è priorità al pari del refrigerio.

In Italia d’Estate non deve far caldo come succede questi anni. E lo si evince anche dalla temperatura dei mari che ormai puntano verso i 30°C già entro Luglio. Un valore che si riscontra nei bacini tropicali, e che raramente viene osservato nel nostro Mediterraneo, se non nel settore più meridionale e orientale.

In Italia i 40°C non sono la normalità anche se l’Estate è calda. Ma il calore normale si deve mantenere attorno a temperature di 30°C come per le temperature massime, e non 35°C come succede negli ultimi anni, con poi i picchi sempre più prossimi ai 40°C anche in grandi città.

Serve la pioggia, e per individuare quando potrebbe giungere, anche oggi abbiamo consultato le informazioni diffuse dal Centro Meteo Europeo (ECMWF) e quindi anche quelle del NCEP. La tesi di entrambi è quella di una ripresa delle precipitazioni per le Alpi, le Prealpi e anche le alte pianure del Nord Italia.

Le proiezioni meteo climatiche che vanno sino a tutto Agosto, e indicano temperature sopra la media pesantemente soprattutto al Nord, ma piogge nella media ovunque, anche la Penisola, la Sardegna e la Sicilia.

Siccome siamo in siccità, analizzare quando potrebbe piovere è fondamentale, ma è utile parlare di clima. Orbene, la maggiore piovosità annuale su Alpi e Prealpi avviene d’Estate. Piove anche bene nelle alte pianure del Nord Italia. Si hanno riduzioni di piovosità gradualmente si va verso sud, con il clima mediterraneo che genera una siccità stagionale. Ma con Agosto, di solito, dovrebbero iniziare le prime piogge anche nella Penisola e almeno in Sardegna, così anche in Sicilia.

Agosto 2022 dovrebbe iniziare in ondata di caldo, stavolta intensa soprattutto nella Penisola, Sardegna e Sicilia, con altri 40°C anche in grossi centri urbani. La temperatura dovrebbe iniziare a calare alla fine della prima decade di agosto nel Nord Italia, dove il bel tempo dovrebbe essere alternato ad alcuni periodi, tuttavia brevi, con temporali.

Verso il Ferragosto dovrebbe reggere l’Alta Pressione, probabilmente di matrice africana, e tutta Italia dovrebbe avere temperature sopra la media. Però, sempre più di frequente nella regione alpine e prealpina si dovrebbero manifestare temporali in estensione verso le pianure del Nord Italia e occasionalmente anche su tratti del versante nord dell’Adriatico sino alle Marche.

Il periodo dopo Ferragosto potrebbe sortire un cambiamento di circolazione atmosferica, con una graduale riduzione dell’influenza dell’Alta Pressione africana. Gli sbuffi d’aria umida potrebbero iniziare a favorire la formazione nei mari di sporadici temporali marittimi. Questi, lo rammentiamo, sono spesso intensi e con violente piogge che occasionalmente potrebbero raggiungere le coste, soprattutto tirreniche e la Sardegna.

Agosto nella seconda parte del mese apparirà dalle caratteristiche tropicali, con caldo e afa opprimente. Nella regione alpina e prealpina torneranno la pioggia con i temporali, e via via che trascorrerà il tempo, i temporali saranno più frequenti anche verso le pianure.

Nel Nord Italia quindi tornerà a piovere, probabilmente bene, e nella media.

Questa previsione climatica sarà ovviamente da confermare, non essendo un bollettino meteo puntuale. Ci aggiorneremo con nuovi approfondimenti sui dati disponibili da parte del Centro Meteo Europeo (ECMWF) e del NCEP.