AGGIORNAMENTO ore 14:30

Il Met-Office, l’ufficio meteo del Regno Unito, ha comunicato che all’aeroporto di Londra-Heathrow sono stati toccati i +40,2°C. Tale valore, ancora provvisorio, batte di gran lunga i primati precedenti che erano di +37,8°C nel luglio 2020 e +37,9°C nel luglio 2019, a conferma di Estati sempre più roventi di anno in anno.

Per la prima volta si raggiungono i 40 gradi non solo a Londra, ma in tutta la Gran Bretagna (vecchio record di +38,7°C a Cambridge). In alcune zone è probabile che il termometro si possa avvicinare alla soglia dei 41 gradi, picchi davvero impensabili e da fantascienza per il clima inglese per come lo avevamo conosciuto sino ad ora.

Siamo dinanzi ad un evento meteo di portata storica. Non ci sono parole per descrivere l’ondata di caldo straordinaria che affligge parte dell’Europa, a partire dai paesi occidentali. La fiammata africana si muove inesorabile verso i paesi dell’Europa Centrale e Settentrionale.

In precedenza erano stati Spagna e Portogallo a registrare temperature localmente record, sino a picchi di 47 gradi. L’estensione verso nord della bolla d’aria rovente ha poi provocato l’impennata delle temperature verso valori clamorosi mai visti prima anche su Francia ed Inghilterra.

Questo caldo esagerato costituisce ormai una vera e propria emergenza. Lo abbiamo visto per gli incendi che divampano inarrestabili su boschi e foreste. Il problema è anche sanitario, dato che si stimano centinaia di morti correlati alle alte temperature.

Serie di record di caldo da non credere

Per quanto concerne le temperature raggiunte, qui citiamo i record più importanti. D’altronde solo in Francia sono caduti nella giornata di lunedì 18 Luglio un centinaio di record assoluti, con una particolare concentrazione nella parte ovest della nazione dove localmente si sono sfiorati i 43 gradi.

Una delle temperature sicuramente più sconcertanti è sicuramente quella misurata a Brest, nella regione costiera della Bretagna, dove i +39,3°C polverizzano di fatto il precedente record che resisteva dal 1949 ed era pari a +35,2°C.

Sul Canale della Manica, nell’Isola di Jersey il termometro ha toccato la bellezza di +37,9°C. Anche in questo caso è un valore del tutto eccezionale ed è stato polverizzato il precedente record pari a +36,0°C, che risaliva al lontano 1894.

Nel Galles la temperatura ha raggiunto un picco di +37,1°C nella località di Hawarden. Tale valore costituisce il nuovo record nazionale di caldo, distruggendo il precedente primato di +35,2°C risalente al 1990. In Irlanda Dublino si è fermata a +33°C, sfiorando di un soffio il record di +33,3°C che risale al 1887.

In Scozia ed Inghilterra nella giornata di lunedì non si sono misurati nuovi record assoluti a livello nazionale, che verranno presumibilmente raggiunti oggi nelle prossime ore. Per la prima volta nella storia sono attesi picchi di 40 gradi e più sull’Inghilterra orientale. Sorvegliata speciale anche Londra, che potrebbe avvicinare tale soglia.