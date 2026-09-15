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Negli ultimi giorni abbiamo visto i modelli di previsione cambiare repentinamente visione, abbiamo visto i centri di calcolo internazionali proporci soluzioni meteo climatiche differenti

Soluzioni meteo climatiche che però sono legate a doppio filo a quello che dovrebbe succedere sull’Europa settentrionale, ovvero lassù si dovrebbe strutturare un’ampia e profonda aria di bassa pressione le cui maglie cicloniche dovrebbero riuscire comunque a propagarsi in direzione sud.

C’è ancora molta incertezza su tale propagazione, infatti negli ultimi aggiornamenti modellisti possiamo dirvi che è riapparso un coinvolgimento più o meno consistente delle nostre regioni. Aria relativamente fresca dai quadranti settentrionali potrebbe infatti palesarsi nel corso del prossimo weekend, determinando pertanto un peggioramento del tempo ma soprattutto un deciso abbassamento delle temperature.

A tal proposito dobbiamo dirvi che ovviamente le proiezioni modellistiche mostrano soluzioni differenti, infatti c’è chi propone un coinvolgimento importante chi invece giusto qualche influenza nelle regioni del Nord. A prescindere da quello che comunque sarà il grado di coinvolgimento dobbiamo dirvi che qualcosa inizia a muoversi…

In realtà da alcuni giorni a questa parte si evince il possibile isolamento di una goccia fredda tra il Centro Sud e crediamo possa rappresentare una soluzione plausibile perché in virtù degli inevitabili contrasti termici difficilmente il Mediterraneo starà a guardare. Opzione, quindi, da seguire con la dovuta attenzione perché potrebbe esporci ad un peggioramento di una certa rilevanza.

Nei precedenti editoriali, in numerosi editoriali, abbiamo detto anche che secondo noi l’ultima decade di settembre proporrà comunque cambiamenti importanti soprattutto a livello di circolazione emisferica. Circolazione che si orienterà su frequenze decisamente autunnali quindi crediamo che le influenze sul Mediterraneo possano effettivamente palesarsi.

Ci saranno influenze più o meno incisive lo vedremo, fatto sta che le sorprese secondo noi sono dietro l’angolo e i modelli di previsione hanno iniziato a fiutare qualcosa di importante.